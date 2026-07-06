Aguas: SMN alerta por lluvias y caída de granizo en estos estados durante los próximos 4 días

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SMN alerta por lluvia durante los próximos cuatro días. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país tendrá lluvias fuertes durante los próximos cuatro días. Asimismo, mencionaron que la acumulación de las precipitaciones podría generar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y daños. A su vez, prevén que los estados con más riesgos podrían ser:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Del mismo modo, la lluvia fuerte, muy fuerte e intensa, podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas. Por ello, podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como generar deslaves, encharcamientos e inundaciones,

¿Dónde lloverá esta semana?

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones se registrarán en los siguientes estados durante los próximos 4 días:

Lunes 6 de julio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Nayarit Jalisco Colima Michoacán Oaxaca Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa Durango Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Zacatecas Guanajuato Querétaro Estado de México Ciudad de México Guerrero Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Aguascalientes Tamaulipas Hidalgo Tlaxcala Puebla Morelos Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur

Martes 7 de julio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Veracruz Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Sonora Chihuahua Durango Zacatecas Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Estado de México Ciudad de México Morelos Intervalo de chubascos (5a 25 mm) Aguascalientes Tlaxcala Campeche Yucatán Quintana Roo Lluvias aisladas (5 a 25 mm) : Baja California Sur

Miércoles 8 de julio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Veracruz Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas San Luis Potosí Michoacán Estado de México Morelos Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Zacatecas Aguascalientes Colima Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Ciudad de México Campeche Yucatán Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Coahuila Nuevo León Quintana Roo

Jueves 9 de julio: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora Chihuahua Jalisco Colima Michoacán Veracruz Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Durango Sinaloa Nayarit Zacatecas Aguascalientes Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Estado de México Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tlaxcala Ciudad de México Morelos Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo



De este modo, la República Mexicana continuará con lluvias en los 32 estados a lo largo de los próximos cuatro días, de acuerdo con el SMN.

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