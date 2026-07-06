Aguas: SMN alerta por lluvias y caída de granizo en estos estados durante los próximos 4 días
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país tendrá lluvias fuertes durante los próximos cuatro días. Asimismo, mencionaron que la acumulación de las precipitaciones podría generar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y daños. A su vez, prevén que los estados con más riesgos podrían ser:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Del mismo modo, la lluvia fuerte, muy fuerte e intensa, podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas. Por ello, podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como generar deslaves, encharcamientos e inundaciones,
¿Dónde lloverá esta semana?
De acuerdo con el SMN, las precipitaciones se registrarán en los siguientes estados durante los próximos 4 días:
- Lunes 6 de julio:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guerrero
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Morelos
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Martes 7 de julio:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Intervalo de chubascos (5a 25 mm)
- Aguascalientes
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Miércoles 8 de julio:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Veracruz
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Campeche
- Yucatán
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Quintana Roo
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jueves 9 de julio:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Veracruz
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
De este modo, la República Mexicana continuará con lluvias en los 32 estados a lo largo de los próximos cuatro días, de acuerdo con el SMN.
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