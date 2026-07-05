Marina incauta casi 3 toneladas de cocaína y detiene a 4 personas en el Pacífico
La Secretaría de Marina (Semar) incautó casi tres toneladas de cocaína y detuvo a cuatro personas a bordo de dos embarcaciones pequeñas en aguas del Pacífico, informó este sábado.
México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el trasiego de narcóticos.
La acción se dio como resultado de operaciones de vigilancia marítima y aérea de la guardia costera en el litoral del sureño estado de Oaxaca, detalló la Semar en un comunicado.
La operación ocurrió cuando personal naval que realizaba un vuelo de patrullaje marítimo detectó a los barcos y dispuso el envío de una patrulla oceánica que efectuó la intercepción.
Tras inspeccionarlos, el personal naval detuvo a las cuatro personas y aseguró “86 bultos que contenían aproximadamente 2 mil 990 kilogramos de presunta cocaína”, agrega el boletín. También se incautaron 20 bidones que contenían unos mil litros de gasolina.
La Marina estima que con esta incautación se evitó la distribución de 5.9 millones de dosis de droga y se generó una afectación económica de unos 37 millones de dólares, lo que contribuye a debilitar las “estructuras financieras y operativas” de los delincuentes.
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