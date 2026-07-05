México vs Inglaterra: Protección Civil emite medidas de autocuidado para aficionados que asistirán al partido y zonas de reunión
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la afición que acudirá este domingo al partido entre México e Inglaterra, así como a quienes seguirán el encuentro en plazas y pantallas instaladas en distintos puntos del país, a tomar medidas de autocuidado ante la alta concentración de personas y el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México (CDMX).
Las autoridades recomendaron planificar los traslados con anticipación, respetar los dispositivos de seguridad y considerar que durante la tarde y noche se esperan lluvias fuertes en la capital del país, lo que podría complicar la movilidad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en los sitios donde habrá transmisiones públicas del encuentro.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en la CDMX, mientras que en el Estado de México y otras entidades podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Recomendaciones para quienes asistirán al México vs Inglaterra
La CNPC pidió a los asistentes llegar con suficiente anticipación tanto al estadio como a las zonas de convivencia para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en los filtros de ingreso.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Llegar con tiempo suficiente al estadio o al punto donde se verá el partido
- Llevar impermeable ante el pronóstico de lluvias
- Portar una identificación oficial
- Ubicar desde el ingreso las salidas de emergencia, rutas de evacuación y módulos de atención médica
- Acordar previamente un punto de reunión con familiares o amigos en caso de separación
La dependencia también recordó que existen artículos cuyo ingreso está restringido, como:
- Mochilas voluminosas
- Objetos punzocortantes
- Envases de vidrio
- Cinturones con hebillas de gran tamaño
- Punteros láser
Llaman a celebrar con orden y evitar riesgos durante los festejos
Protección Civil también emitió una serie de recomendaciones para después del encuentro, especialmente si la afición decide celebrar en calles, plazas o monumentos.
Las autoridades exhortaron a:
- Evitar empujones y no correr en zonas con alta concentración de personas
- Mantener libres los pasillos y accesos peatonales
- No subir a vallas, estructuras, pantallas o mobiliario urbano para prevenir caídas y accidentes
- Vigilar en todo momento a niñas, niños y personas adultas mayores
- Moderar el consumo de bebidas alcohólicas
- Designar a una persona conductora responsable o utilizar transporte público si se consumieron bebidas alcohólicas
- No utilizar pirotecnia ni artefactos explosivos, debido al riesgo de incendios y lesiones
Situaciones de emergencia
La dependencia recordó que cualquier situación de emergencia puede reportarse al 911, disponible las 24 horas para coordinar la atención de incidentes.
Las recomendaciones forman parte del operativo preventivo implementado con motivo del encuentro entre México e Inglaterra, considerado uno de los eventos con mayor asistencia durante la jornada mundialista.
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