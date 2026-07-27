¿Vives en estas alcaldías? Activan Alerta Amarilla por fuertes lluvias

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Lluvias en CDMX. Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 27 de julio de 2026 en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Alerta Amarilla por lluvias y granizo en CDMX

Las alcaldías donde se activó la alerta amarilla son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Afectaciones en CDMX por lluvias

Las lluvias ya comenzaron a generar afectaciones en distintos puntos de la CDMX.

En la alcaldía Benito Juárez, un árbol cayó sobre la vía pública y dañó cables de energía eléctrica, además de un transformador. En la colonia Chimalistac, en Álvaro Obregón, se reportó una calle anegada, mientras que también se registra lluvia en la zona oriente de la capital.

#PrecauciónVial | Se registra #Lluvia en la zona Oriente de la #CDMX, en todo momento utiliza cinturón de seguridad. pic.twitter.com/SZds2L7gda — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 27, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que las precipitaciones continuarán durante la tarde y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Recomendaciones por las lluvias fuertes

Protección Civil recomienda:

Llevar paraguas o impermeable

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura

No cruzar calles con corrientes de agua

Alejarse de árboles, lonas y estructuras que puedan caer

Conducir con precaución y reducir la velocidad.

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