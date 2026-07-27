Genevieve recorre el Pacífico como huracán categoría 4; México espera lluvias fuertes

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Huracán Genevieve. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El huracán Genevieve se debilitó a categoría 4 la mañana de este lunes, luego de que durante la madrugada se intensificó a categoría 5, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora, mientras continúa alejándose de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌀El #Huracán #Genevieve ahora como categoría 4, se localiza a 835 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NU2vEfS6Je — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

El organismo precisó que el fenómeno continúa desplazándose sobre el océano Pacífico y que, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional, sin embargo los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes en el occidente del país.

Genevieve se convirtió, además, en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental en dos años.

Efectos del huracán Genevieve en México

Aunque el centro del huracán Genevieve se mantiene lejos de las costas nacionales, el SMN informó que sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que las precipitaciones estarán asociadas a la circulación externa del sistema, pese a que el ciclón continúa internándose en aguas del Pacífico.

En su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que:

Los desprendimientos nubosos incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional

El centro del huracán permanece lejos de las costas mexicanas

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para México

No se emiten recomendaciones para la población

Huracán Genevieve: situación actual y pronóstico del SMN

En su reporte de las 09:00 horas de este lunes, el SMN informó que el huracán Genevieve, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba en la latitud 16.0 norte y longitud 113.1 oeste, a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El ciclón mantiene un desplazamiento hacia el noroeste (305 grados) a 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 kilómetros por hora y una presión mínima central de 929 hectopascales.

El pronóstico oficial prevé que Genevieve continúe perdiendo intensidad de manera gradual mientras avanza sobre el océano Pacífico. De acuerdo con la trayectoria estimada por el SMN, el sistema permanecerá alejado de las costas mexicanas durante los siguientes días.

La evolución prevista del ciclón es la siguiente:

27 de julio, 18:00 horas: huracán categoría 4, con vientos de 230 km/h y rachas de 280 km/h, a 815 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

huracán categoría 4, con vientos de 230 km/h y rachas de 280 km/h, a 815 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 28 de julio, 06:00 horas: categoría 4, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, a 840 km al suroeste de Cabo San Lucas.

categoría 4, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, a 840 km al suroeste de Cabo San Lucas. 28 de julio, 18:00 horas: categoría 3, con vientos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, a 895 km al suroeste de Cabo San Lázaro.

categoría 3, con vientos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, a 895 km al suroeste de Cabo San Lázaro. 29 de julio, 06:00 horas: categoría 2, con vientos de 170 km/h y rachas de 205 km/h, a 950 km al suroeste de Cabo San Lázaro.

categoría 2, con vientos de 170 km/h y rachas de 205 km/h, a 950 km al suroeste de Cabo San Lázaro. 29 de julio, 18:00 horas: categoría 1, con vientos de 150 km/h y rachas de 185 km/h, a mil 50 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro.

categoría 1, con vientos de 150 km/h y rachas de 185 km/h, a mil 50 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro. 30 de julio, 06:00 horas: categoría 1, con vientos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, a mil 140 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

categoría 1, con vientos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, a mil 140 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. 31 de julio, 00:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, a mil 440 km al suroeste de Punta Eugenia.

tormenta tropical, con vientos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, a mil 440 km al suroeste de Punta Eugenia. 1 de agosto, 00:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, a mil 870 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

El pronóstico mantiene que el ciclón continuará debilitándose conforme avance sobre aguas abiertas del Pacífico, mientras sus bandas nubosas seguirán reforzando la probabilidad de lluvias en entidades del occidente del país.

¿Dónde lloverá del 27 al 30 de julio en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en gran parte del país del 27 al 30 de julio por la influencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical 21, aunado al Huracán Genevieve.

Estas son las entidades con pronóstico de precipitaciones:

Lunes 27 de julio

Lluvias intensas:

Sonora

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Guerrero

Puebla

Veracruz

Lluvias fuertes:

Michoacán

Estado de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos:

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Martes 28 de julio

Lluvias intensas:

Jalisco

Colima

Lluvias muy fuertes:

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Quintana Roo

Chubascos:

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Miércoles 29 de julio

Lluvias intensas:

Sonora

Lluvias muy fuertes:

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes:

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Quintana Roo

Chubascos:

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jueves 30 de julio

Lluvias intensas:

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Veracruz

Lluvias fuertes:

Sinaloa

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos:

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Lluvias aisladas:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Pronóstico del clima para el Valle de México en los próximos días

Lunes 27 de julio

Cielo: Medio nublado a nublado.

Medio nublado a nublado. Ambiente matutino: Templado.

Templado. Por la tarde: Incremento de nubosidad.

Incremento de nubosidad. Lluvias: Chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 mm en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de: Descargas eléctricas. Caída de granizo.

Temperaturas en la CDMX: Mínima registrada en el AICM: 13.0 °C . Máxima estimada: 25 a 27 °C .

Viento: Del norte y noreste de 10 a 25 km/h . Rachas de hasta 40 km/h .



Martes 28 de julio

Durante la mañana: Cielo medio nublado. Presencia de bruma.

Por la tarde: Ambiente cálido. Cielo medio nublado a nublado.

Lluvias: Ciudad de México: Chubascos de 5 a 25 mm . Estado de México (este, centro y suroeste): Lluvias fuertes de 25 a 50 mm . Las lluvias podrían estar acompañadas de: Descargas eléctricas. Caída de granizo.

Temperaturas en la CDMX: Mínima: 13 a 15 °C . Máxima: 24 a 26 °C .

Viento: De dirección variable de 10 a 20 km/h . Rachas de hasta 40 km/h .



Miércoles 29 de julio

Durante la mañana: Cielo medio nublado. Presencia de bruma.

Por la tarde: Ambiente cálido. Cielo medio nublado a nublado.

Lluvias: Ciudad de México: Chubascos de 5 a 25 mm . Estado de México: Lluvias fuertes de 25 a 50 mm . Las precipitaciones podrían estar acompañadas de: Descargas eléctricas. Caída de granizo.

Temperaturas en la CDMX: Mínima: 13 a 15 °C . Máxima: 25 a 27 °C .

Viento: Del sur de 10 a 20 km/h . Rachas de hasta 40 km/h .



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