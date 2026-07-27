Genevieve recorre el Pacífico como huracán categoría 4; México espera lluvias fuertes
El huracán Genevieve se debilitó a categoría 4 la mañana de este lunes, luego de que durante la madrugada se intensificó a categoría 5, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora, mientras continúa alejándose de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo precisó que el fenómeno continúa desplazándose sobre el océano Pacífico y que, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional, sin embargo los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes en el occidente del país.
Genevieve se convirtió, además, en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental en dos años.
Efectos del huracán Genevieve en México
Aunque el centro del huracán Genevieve se mantiene lejos de las costas nacionales, el SMN informó que sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.
El organismo indicó que las precipitaciones estarán asociadas a la circulación externa del sistema, pese a que el ciclón continúa internándose en aguas del Pacífico.
En su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que:
- Los desprendimientos nubosos incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional
- El centro del huracán permanece lejos de las costas mexicanas
- Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para México
- No se emiten recomendaciones para la población
Huracán Genevieve: situación actual y pronóstico del SMN
En su reporte de las 09:00 horas de este lunes, el SMN informó que el huracán Genevieve, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba en la latitud 16.0 norte y longitud 113.1 oeste, a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El ciclón mantiene un desplazamiento hacia el noroeste (305 grados) a 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 kilómetros por hora y una presión mínima central de 929 hectopascales.
El pronóstico oficial prevé que Genevieve continúe perdiendo intensidad de manera gradual mientras avanza sobre el océano Pacífico. De acuerdo con la trayectoria estimada por el SMN, el sistema permanecerá alejado de las costas mexicanas durante los siguientes días.
La evolución prevista del ciclón es la siguiente:
- 27 de julio, 18:00 horas: huracán categoría 4, con vientos de 230 km/h y rachas de 280 km/h, a 815 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
- 28 de julio, 06:00 horas: categoría 4, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, a 840 km al suroeste de Cabo San Lucas.
- 28 de julio, 18:00 horas: categoría 3, con vientos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, a 895 km al suroeste de Cabo San Lázaro.
- 29 de julio, 06:00 horas: categoría 2, con vientos de 170 km/h y rachas de 205 km/h, a 950 km al suroeste de Cabo San Lázaro.
- 29 de julio, 18:00 horas: categoría 1, con vientos de 150 km/h y rachas de 185 km/h, a mil 50 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro.
- 30 de julio, 06:00 horas: categoría 1, con vientos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, a mil 140 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.
- 31 de julio, 00:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, a mil 440 km al suroeste de Punta Eugenia.
- 1 de agosto, 00:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, a mil 870 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia.
El pronóstico mantiene que el ciclón continuará debilitándose conforme avance sobre aguas abiertas del Pacífico, mientras sus bandas nubosas seguirán reforzando la probabilidad de lluvias en entidades del occidente del país.
¿Dónde lloverá del 27 al 30 de julio en México?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en gran parte del país del 27 al 30 de julio por la influencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical 21, aunado al Huracán Genevieve.
Estas son las entidades con pronóstico de precipitaciones:
Lunes 27 de julio
Lluvias intensas:
- Sonora
- Jalisco
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes:
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
Lluvias fuertes:
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos:
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias aisladas:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Martes 28 de julio
Lluvias intensas:
- Jalisco
- Colima
Lluvias muy fuertes:
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Estado de México
- Tlaxcala
- Veracruz
- Quintana Roo
Chubascos:
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Miércoles 29 de julio
Lluvias intensas:
- Sonora
Lluvias muy fuertes:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Lluvias fuertes:
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Quintana Roo
Chubascos:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas:
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Jueves 30 de julio
Lluvias intensas:
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Veracruz
Lluvias fuertes:
- Sinaloa
- Durango
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
Lluvias aisladas:
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Pronóstico del clima para el Valle de México en los próximos días
Lunes 27 de julio
- Cielo: Medio nublado a nublado.
- Ambiente matutino: Templado.
- Por la tarde: Incremento de nubosidad.
- Lluvias:
- Chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 mm en la Ciudad de México y el Estado de México.
- Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Caída de granizo.
- Temperaturas en la CDMX:
- Mínima registrada en el AICM: 13.0 °C.
- Máxima estimada: 25 a 27 °C.
- Viento:
- Del norte y noreste de 10 a 25 km/h.
- Rachas de hasta 40 km/h.
Martes 28 de julio
- Durante la mañana:
- Cielo medio nublado.
- Presencia de bruma.
- Por la tarde:
- Ambiente cálido.
- Cielo medio nublado a nublado.
- Lluvias:
- Ciudad de México:
- Chubascos de 5 a 25 mm.
- Estado de México (este, centro y suroeste):
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
- Las lluvias podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Caída de granizo.
- Ciudad de México:
- Temperaturas en la CDMX:
- Mínima: 13 a 15 °C.
- Máxima: 24 a 26 °C.
- Viento:
- De dirección variable de 10 a 20 km/h.
- Rachas de hasta 40 km/h.
Miércoles 29 de julio
- Durante la mañana:
- Cielo medio nublado.
- Presencia de bruma.
- Por la tarde:
- Ambiente cálido.
- Cielo medio nublado a nublado.
- Lluvias:
- Ciudad de México:
- Chubascos de 5 a 25 mm.
- Estado de México:
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
- Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Caída de granizo.
- Ciudad de México:
- Temperaturas en la CDMX:
- Mínima: 13 a 15 °C.
- Máxima: 25 a 27 °C.
- Viento:
- Del sur de 10 a 20 km/h.
- Rachas de hasta 40 km/h.
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