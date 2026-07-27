El huracán Genovieve provocará lluvias en todo México este lunes
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, este lunes 27 de julio los 32 estados del país tendrán lluvias debido al huracán Genovieve.
Po su parte, la onda de calor continuará afectando con altas temperaturas en el noreste de la República Mexicana. Por ello, el termómetro continuará oscilando en los 45 °C. Por ello, en Baja California y Sonora podrían rebasarlos.
¿Dónde lloverá este lunes 27 de julio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 27 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí. Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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