El huracán Genovieve provocará lluvias en todo México este lunes

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, este lunes 27 de julio los 32 estados del país tendrán lluvias debido al huracán Genovieve.

Po su parte, la onda de calor continuará afectando con altas temperaturas en el noreste de la República Mexicana. Por ello, el termómetro continuará oscilando en los 45 °C. Por ello, en Baja California y Sonora podrían rebasarlos.

Lluvias en todo el país. Foto: Getty

¿Dónde lloverá este lunes 27 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Michoacán

Estado de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 27 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Sonora y Chihuahua

: Sonora y Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Campeche y Yucatán

: Baja California, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí. Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí. Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Baja California Sur, Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

: costas de Baja California Sur, Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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