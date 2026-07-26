Huracán Genevieve ya es categoría 4; estos estados tendrán lluvias intensas esta semana
El huracán Genevieve se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza al suroeste de Manzanillo, Colima. Sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de lluvias en el occidente, sur y sureste del país durante los próximos días.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de Genevieve, el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y una nueva onda tropical que ingresará al sureste de México mantendrán condiciones para lluvias fuertes e intensas en gran parte del territorio nacional.
¿Dónde provocará lluvias el huracán Genevieve?
El pronóstico de 96 horas del SMN indica que Genevieve favorecerá lluvias intensas principalmente en Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Colima y Tabasco, además de precipitaciones fuertes y muy fuertes en estados del occidente, centro, sur y sureste de México.
En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé que continúe el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país, además de persistir la onda de calor en entidades del sureste y la Península de Yucatán.
¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?
Lunes 27 de julio Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Sonora
- Jalisco
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Martes 28 de julio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco
- Colima
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Estado de México
- Tlaxcala
- Veracruz
- Quintana Roo
Miércoles 29 de julio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Sonora
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Quintana Roo
Jueves 30 de julio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Veracruz
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en las entidades con pronóstico de precipitaciones intensas.
¿Cómo estará el clima en la CDMX el lunes y martes?
De acuerdo con la Conagua, la Ciudad de México también registrará condiciones de lluvia durante el inicio de la semana por los efectos de Genevieve y otros sistemas meteorológicos.
Lunes 27 de julio con una mínima de 13° y una máxima de 27°
Durante la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco, con condiciones frías en zonas altas. Por la tarde habrá ambiente cálido, cielo nublado y chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm). Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°
Martes 28 de julio presencia de chubascos
Para el martes se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Por la tarde el ambiente será templado a cálido, con chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México. Al igual que el día lunes 27, las lluvias podrían presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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