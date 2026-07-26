Huracán Genevieve ya es categoría 4; estos estados tendrán lluvias intensas esta semana

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Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: Cuartoscuro

El huracán Genevieve se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza al suroeste de Manzanillo, Colima. Sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de lluvias en el occidente, sur y sureste del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de Genevieve, el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y una nueva onda tropical que ingresará al sureste de México mantendrán condiciones para lluvias fuertes e intensas en gran parte del territorio nacional.

🌀El centro del #Huracán #Genevieve, ahora de categoría 4 en la escala Saffir-Sipmson, se localiza a 855 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/TeZlxCRtal — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

¿Dónde provocará lluvias el huracán Genevieve?

El pronóstico de 96 horas del SMN indica que Genevieve favorecerá lluvias intensas principalmente en Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Colima y Tabasco, además de precipitaciones fuertes y muy fuertes en estados del occidente, centro, sur y sureste de México.

El #SMNMx te informa sobre el #Pronóstico de las condiciones meteorológicas para este día y la próxima semana.



Dale play y comparte. ⤵️ pic.twitter.com/4RhLzmSHpf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé que continúe el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país, además de persistir la onda de calor en entidades del sureste y la Península de Yucatán.

Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: SMN

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Lunes 27 de julio Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Sonora

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Guerrero

Puebla

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Michoacán

Estado de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: SMN

Martes 28 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Jalisco

Colima

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Quintana Roo

Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: SMN

Miércoles 29 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Sonora

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Quintana Roo

Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: SMN

Jueves 30 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sinaloa

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Genevieve ya es huracán categoría 4; activan alerta por lluvias. Foto: SMN

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en las entidades con pronóstico de precipitaciones intensas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX el lunes y martes?

De acuerdo con la Conagua, la Ciudad de México también registrará condiciones de lluvia durante el inicio de la semana por los efectos de Genevieve y otros sistemas meteorológicos.

Lunes 27 de julio con una mínima de 13° y una máxima de 27°

Durante la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco, con condiciones frías en zonas altas. Por la tarde habrá ambiente cálido, cielo nublado y chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm). Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°

Martes 28 de julio presencia de chubascos

Para el martes se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Por la tarde el ambiente será templado a cálido, con chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México. Al igual que el día lunes 27, las lluvias podrían presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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