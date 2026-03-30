Alertan por posible granizo en CDMX y lanzan recomendaciones

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Lluvias y posible granizo en CDMX. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la Ciudad de México para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo de 2026, por lo que autoridades llamaron a la población a seguir medidas preventivas en casa y al conducir.

Activan Alerta Amarilla por lluvias y posible granizo

Se observan lluvias ligeras con chubascos ocasionales en gran parte del territorio de la Ciudad de México, y se prevé que las precipitaciones continúen durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento fuertes y posible caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de afectaciones en viviendas, vialidades y servicios.

La Alerta Amarilla se activó para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones ante posible caída de granizo

Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos ante la caída de granizo.

En casa

Identifica zonas vulnerables , como ventanas, tragaluces o domos que puedan dañarse con granizadas.

, como ventanas, tragaluces o domos que puedan dañarse con granizadas. Limpia techos y bajantes de agua para evitar acumulación u obstrucciones.

para evitar acumulación u obstrucciones. Retira objetos que puedan caer o romperse con el impacto del granizo.

Si conduces durante una granizada

Disminuye la velocidad y aumenta la distancia con el vehículo de adelante.

y aumenta la distancia con el vehículo de adelante. Evita estacionarte cerca de postes o cables eléctricos .

. Si la visibilidad disminuye, busca un lugar seguro para resguardarte.

También alertan por bajas temperaturas en zonas altas

Además del pronóstico de lluvias y granizo, en el Ajusco se registran bajas temperaturas, con reportes de congelamiento en algunas áreas.

Durante la tarde, el volcán extinto llamó la atención porque sus zonas más altas se observaron con nieve, debido a las bajas temperaturas.

El pronóstico de este lunes indicaba que la caída de aguanieve se preveía en zonas montañosas del país por arriba de los 4,200 metros de altitud; sin embargo, el Ajusco, cuya altitud ronda los 3,930 metros, también se tiñó de un tono blanquecino tras la repentina caída de nieve.

Las autoridades capitalinas señalaron que continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y actualizarán las alertas en caso de que cambie el pronóstico.

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