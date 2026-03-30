Lluvias y descenso de la temperatura marcarán el inicio de la semana en todo el país
Este lunes 30 de marzo de 2026, una baja presión y vaguada ocasionarán descenso de temperatura y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.
Mientras que, durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4 mil 200 msnm del centro y oriente de México.
¿Dónde lloverá este lunes?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
- Colima
- Guerrero
- Ciudad de México
- Morelos
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Probabilidad de caída de aguanieve, durante la noche:
- zonas montañosas con altitudes superiores a 4 mil 200 msnm del centro y oriente del país.
El pronóstivo de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas,
- 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- Viento de componente norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El clima en el Valle de México
Mientras que, respecto al clima en el Valle de México, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas.
Toda vez que durante la tarde se pronostica ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima: 8 a 10 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.
¿Cómo estará el clima este martes?
Por otra parte, para este martes se prevé el desplazamiento de una vaguada sobre el norte y occidente, cruzando el centro y oriente del país hasta el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Además, una línea seca se establecerá sobre el norte de México, generando fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
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