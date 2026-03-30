SMN pronostica lluvias fuertes, granizo y viento en Oaxaca este 31 de marzo 2026

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Clima en Oaxaca: prevén lluvias intensas y rachas de viento Foto: Cuartoscuro

El reporte del clima en Oaxaca del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 31 de marzo de 2026 estará marcado por lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo, que reporta una probabilidad de precipitaciones del 35%, humedad del 46% y temperaturas entre 11 y 23 grados.

Lluvias fuertes en Oaxaca y riesgos asociados

El pronóstico del clima en Oaxaca para este 31 de marzo de 2026 prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 mm, principalmente en regiones del estado.

El SMN señala que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Viento en Oaxaca: rachas en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

En cuanto al viento, para el clima en Oaxaca este 31 de marzo de 2026, se prevé una velocidad general de 8 km/h; sin embargo, en el istmo y golfo de Tehuantepec se registrará viento de componente norte de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Estas condiciones pueden generar afectaciones en zonas costeras y de tránsito, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos.

Temperaturas en Oaxaca para el 31 de marzo

Respecto a las temperaturas en el clima en Oaxaca del 31 de marzo de 2026, se pronostican valores máximos de 23 grados y mínimas de 11 grados.

El ambiente será templado durante el día y fresco durante la mañana y la noche, con posibles variaciones derivadas de la nubosidad y las lluvias previstas.

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