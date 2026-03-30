SMN pronostica lluvias fuertes, granizo y viento en Oaxaca este 31 de marzo 2026
El reporte del clima en Oaxaca del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 31 de marzo de 2026 estará marcado por lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo, que reporta una probabilidad de precipitaciones del 35%, humedad del 46% y temperaturas entre 11 y 23 grados.
Lluvias fuertes en Oaxaca y riesgos asociados
El pronóstico del clima en Oaxaca para este 31 de marzo de 2026 prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 mm, principalmente en regiones del estado.
El SMN señala que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Viento en Oaxaca: rachas en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
En cuanto al viento, para el clima en Oaxaca este 31 de marzo de 2026, se prevé una velocidad general de 8 km/h; sin embargo, en el istmo y golfo de Tehuantepec se registrará viento de componente norte de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.
Estas condiciones pueden generar afectaciones en zonas costeras y de tránsito, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos.
Temperaturas en Oaxaca para el 31 de marzo
Respecto a las temperaturas en el clima en Oaxaca del 31 de marzo de 2026, se pronostican valores máximos de 23 grados y mínimas de 11 grados.
El ambiente será templado durante el día y fresco durante la mañana y la noche, con posibles variaciones derivadas de la nubosidad y las lluvias previstas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.