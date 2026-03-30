¿Y la primavera? Alertan por caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas de México esta noche

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Prevén caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas de México. Foto: Cuartoscuro

La caída de nieve y aguanieve en México, junto con el frente frío 42 y las bajas temperaturas, marcarán las condiciones del clima durante la noche de este lunes, con afectaciones en zonas montañosas del occidente, centro y oriente del país.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en regiones con altitudes superiores a los 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

Caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas de México

El fenómeno se debe a la combinación del frente frío 42, canales de baja presión y una masa de aire frío asociada, lo que provocará un descenso en las temperaturas.

Estas condiciones favorecerán la caída de nieve y aguanieve en México, principalmente en sierras de Chihuahua, Durango y zonas altas de Colima y Jalisco.

Bajas temperaturas y heladas por frente frío 42

Las autoridades también informaron que el sistema generará temperaturas mínimas extremas en distintas regiones del país:

De -10 a -5 grados con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango De -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca De 0 a 5 grados: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

Recomendaciones ante nieve, aguanieve y bajas temperaturas

Ante la caída de nieve y aguanieve en México y el descenso térmico, se prevé la presencia de heladas en diversas zonas montañosas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en caminos de alta montaña y zonas con altitudes elevadas, además de riesgos por bajas temperaturas durante la noche y madrugada.

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