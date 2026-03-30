La CDMX iniciará la semana con cielo medio nublado y ambiente templado con probabilidad de lluvias

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Foto: Cuartoscuro

Este lunes 30 de marzo de 2026 se prevé cielo medio nublado durante el día y ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias con chubascos en la Ciudad de México.

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

Por la mañana, este lunes se prevé ambiente fresco en el Valle de México, así como frío con bancos de niebla en zonas altas, y cielo medio nublado durante todo el día.

Mientras que, por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima: 8 a 10 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este martes?

Por otro lado, para este martes se prevé cielo parcialmente nublado en el Valle de México, así como ambiente frío a fresco por la mañana, con ambiente templado por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX; estas lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima: 8 a 10 °C.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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