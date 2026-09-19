Alerta en el Pacífico: vigilan 3 zonas con potencial ciclónico; ve ubicación
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión en el océano Pacífico con potencial para desarrollar un ciclón tropical. La más cercana a costas nacionales presenta 80% de probabilidad de formación ciclónica en 48 horas y 90% en siete días.
La información corresponde al aviso emitido por el SMN este 19 de septiembre de 2026 a las 06:00 horas.
¿Dónde están las 3 zonas con potencial ciclónico?
De acuerdo con el SMN, estas son las zonas de baja presión que se mantienen bajo vigilancia:
1. Zona al sur de Jalisco, Colima y Michoacán
- Tiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- Alcanza 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días
- Se localiza aproximadamente a mil 115 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán
- Se desplaza hacia el norte
Esta es la zona más próxima a costas nacionales y la que presenta el mayor potencial de desarrollo ciclónico dentro de las próximas 48 horas
2. Zona al suroeste de Baja California
- Mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- Mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días
- Se ubica aproximadamente a mil 780 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur
- Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h
3. Zona asociada a los remanentes de la depresión tropical 15-E
- Presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- Tiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días
- Se localiza aproximadamente a 2 mil 740 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur
- Se desplaza hacia el oeste
El SMN también informó que una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico oriental es vigilada debido a sus posibles efectos meteorológicos.
¿Dónde lloverá este sábado 19 de septiembre?
El SMN pronosticó lluvias de diferentes intensidades en buena parte del país. Las precipitaciones fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Chiapas (centro y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua (noreste, centro y sur)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte, centro y sur)
- Nayarit (norte y costa)
- Jalisco (oeste y centro)
- Tabasco (sur)
- Oaxaca (oeste)
- Campeche (norte y suroeste)
- Yucatán (centro y este)
- Quintana Roo (centro y norte)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur (sur)
- Colima
- Michoacán (norte, centro y oeste)
- Guerrero (este)
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
Además, una nueva onda tropical se aproximará al final del día a la península de Yucatán, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en la región.
Clima para el Valle de México
Para este sábado, el Valle de México tendrá por la mañana cielo medio nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, además de condiciones frías en zonas serranas del Estado de México.
Por la tarde se espera ambiente de templado a cálido, con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.
En Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C.
Para Toluca, Estado de México, se pronostica una mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C.
El viento será del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.