Un 19 de septiembre pasado por agua: prevén tormentas en CDMX

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Lluvias y chubascos en CDMX y Estado de México. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este sábado 19 de septiembre una jornada con cielo medio nublado por la mañana y probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Durante las primeras horas del día también se espera presencia de bruma y ambiente fresco en la región. En las zonas serranas del Estado de México, las condiciones serán frías.

Lluvias y chubascos en CDMX y Estado de México

Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente pasará de templado a cálido. Para la CDMX y el Edomex se pronostican lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas, por lo que las condiciones del tiempo cambiarán conforme avance el día.

El viento será del norte y noreste, con una velocidad de 10 a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

¿Cuál será la temperatura en CDMX este sábado?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima prevista será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima estará entre los 25 y 27 °C.

Estas son las condiciones previstas para la capital:

Temperatura mínima: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Temperatura máxima: 25 a 27 °C

25 a 27 °C Lluvias y chubascos: de 5 a 25 mm en 24 horas

de 5 a 25 mm en 24 horas Rachas de viento: hasta 40 km/h

hasta 40 km/h Posibles descargas eléctricas

Toluca tendrá temperaturas de hasta 24 grados

Para Toluca, Estado de México, se espera un ambiente más frío durante las primeras horas. La temperatura mínima se ubicará entre 8 y 10 °C.

Por la tarde, la máxima prevista será de 22 a 24 °C. En las zonas serranas mexiquenses también se mantendrá el ambiente frío durante la mañana.

Así, el sábado comenzará con condiciones frescas y cielo medio nublado, mientras que por la tarde aumentará la posibilidad de lluvias en CDMX y Estado de México.

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