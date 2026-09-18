Entra masa de aire frío al país y provocará lluvias en 31 estados este viernes

| 04:41 | Ángel Sánchez | Uno TV
Masa de aire frío entra al país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 18 de septiembre entrará una masa de aire frío al país; junto con el monzón mexicano, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos, provocarán lluvias en 31 estados de la República Mexicana.

A su vez, en Durango y en Sinaloa prevalecerá la onda de calor este viernes. Por lo tanto, el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 18 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 18 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Oaxaca
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse; la de Claudia debe investigarse como feminicidio: Amnistía

Nacional

Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse; la de Claudia debe investigarse como feminicidio: Amnistía

Constitución permite que en 2027 se repita sobrerrepresentación: INE

Nacional

Constitución permite que en 2027 se repita sobrerrepresentación: INE

Operación Águila Alta detiene a operador de dron usado para vigilar rutas en Tijuana

Nacional

Operación Águila Alta detiene a operador de dron usado para vigilar rutas en Tijuana

Aseguramiento de combustible en Guanajuato podría tratarse de un error señala experto

Nacional

Aseguramiento de combustible en Guanajuato podría tratarse de un error señala experto

Etiquetas: , ,