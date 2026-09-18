Entra masa de aire frío al país y provocará lluvias en 31 estados este viernes

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Masa de aire frío entra al país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 18 de septiembre entrará una masa de aire frío al país; junto con el monzón mexicano, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos, provocarán lluvias en 31 estados de la República Mexicana.

A su vez, en Durango y en Sinaloa prevalecerá la onda de calor este viernes. Por lo tanto, el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 18 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Baja California Sur

Aguascalientes

Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 18 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua y Oaxaca

: Chihuahua y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas Viento de 30 a 50 km/h : Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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