Se pronostican lluvias en 31 estados de México este sábado 19 de septiembre

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Lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 19 de septiembre se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana. Según el informe, la masa de aire frío, junto al monzón mexicano, provocarán las precipitaciones.

Asimismo, a lo largo de este sábado, el SMN vigilará una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Oriental.

Por otra parte, en Baja California, Baja California Sur y Sonora la temperatura será muy calurosa este 19 de septiembre, pues se prevé que el termómetro oscilará entre 40 y 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 19 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Tabasco

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 19 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur y Sonora

: Baja California, Baja California Sur y Sonora 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua

: Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California

costa de Baja California Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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