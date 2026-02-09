“¿Dónde están?”: marchan en CDMX por cuatro mexiquenses desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Familiares de turistas desaparecidos en Sinaloa realizan marcha. Foto:Cuartoscuro

Familiares de cuatro hombres originarios de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), reportados como desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, realizan una marcha pacífica rumbo a la Ciudad de México (CDMX) para exigir a las autoridades su localización con vida. La movilización es encabezada por la familia Ramírez Sabino, luego de que los jóvenes y adultos fueron vistos por última vez el 3 de febrero de 2026.

De acuerdo con la convocatoria difundida por sus allegados, el contingente salió a las 6:00 de la mañana desde Santa Ana Ixtlahuaca, con otro punto de reunión sobre la carretera Construrama, en Ixtlahuaca. La exigencia central es que se intensifiquen las labores de búsqueda en Sinaloa y se brinde información clara sobre su paradero.

Las fichas oficiales de búsqueda emitidas en Sinaloa indican que los cuatro desaparecieron el mismo día en el puerto de Mazatlán, sin que hasta ahora se conozcan detalles sobre su ubicación.

¿Quiénes son los cuatro turistas desaparecidos?

Las personas buscadas fueron identificadas como:

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años, visto por última vez la noche del 3 de febrero de 2026 en la avenida Sábalo Cerritos, en Mazatlán. Mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado negro y ojos café oscuro.

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, también desaparecido el 3 de febrero en la misma zona de Mazatlán. Mide cerca de 1.70 metros, es de tez moreno claro, complexión robusta y cabello ondulado castaño oscuro.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años, fue visto por última vez igualmente en Sábalo Cerritos. Tiene una estatura aproximada de 1.70 metros, tez blanca, complexión robusta, cabello ondulado corto castaño claro y como seña particular presenta cicatrices en un brazo y en la mejilla izquierda.

Óscar García Hernández, de 30 años, desapareció en el mismo punto y fecha. Mide alrededor de 1.76 metros, es de tez morena, complexión delgada, cabello ondulado negro y tiene como seña particular una mancha en el lado izquierdo del pecho, además de un tatuaje de un león en el antebrazo izquierdo.

Turistas desaparecidos en Sinaloa. Fotos: Gobierno de Sinaloa

Las cuatro fichas señalan que todos fueron vistos por última vez aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de febrero en Mazatlán, y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades de búsqueda en Sinaloa mantienen habilitadas líneas telefónicas y canales oficiales para recibir información que ayude a su localización. Familiares piden a la ciudadanía compartir las fichas y cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlos.

