Vaguadas, canales de baja presión y onda tropical 15 dejarán lluvias intensas y tormentas este fin de semana

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La combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión y la onda tropical número 15 provocará tormentas, lluvias fuertes e intensas en gran parte de México durante este sábado 4 y domingo 5 de julio, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento y ocasionar inundaciones, deslaves, encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad.

¿Qué fenómenos provocarán las lluvias este fin de semana?

El SMN explicó que las condiciones lluviosas serán ocasionadas por la interacción de:

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

en niveles medios y altos de la atmósfera. Canales de baja presión sobre el interior del país.

sobre el interior del país. Inestabilidad atmosférica .

. La onda tropical número 15, que avanzará del sur hacia el occidente del territorio nacional.

Estos sistemas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, mientras que Jalisco será la entidad con los acumulados más importantes durante el fin de semana.

Estados con lluvias el sábado 4 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Jalisco (oeste y centro)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Zacatecas

Michoacán

Colima

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Aguascalientes

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Campeche

Lluvias aisladas

Sonora

Tabasco

Domingo continuará el temporal en gran parte del país

Para el domingo 5 de julio, el organismo prevé que continúen las lluvias debido a la permanencia de estos sistemas meteorológicos.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Colima

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Tamaulipas

Veracruz

Lluvias aisladas

Tabasco

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la Ciudad de México mantenga un ambiente fresco por las mañanas y lluvias durante las tardes tanto el sábado 4 como el domingo 5 de julio, debido a un canal de baja presión que favorecerá el desarrollo de tormentas en el Valle de México.

Para el sábado, se espera cielo nublado desde la mañana y, por la tarde, chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de 23 a 25 grados, con vientos del norte y noreste de 10 a 20 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h.

El domingo, día del partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026, el pronóstico indica una mañana fresca, con temperaturas de 13 a 15 grados y cielo medio nublado. Conforme avance el día aumentará la nubosidad y durante la tarde habrá chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, también con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Foto: AFP / IA

La temperatura máxima para el domingo será de 23 a 25 grados, mientras que los vientos serán del norte y noroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

SMN advierte por inundaciones, deslaves y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las lluvias de este fin de semana podrían generar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas montañosas.

en zonas montañosas. Inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas y zonas bajas.

en áreas urbanas y zonas bajas. Descargas eléctricas y caída de granizo .

y . Rachas fuertes de viento, con potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Además, persistirá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

El SMN recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas durante el fin de semana.