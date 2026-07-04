Tormentas eléctricas de cara al México vs Inglaterra: qué son, cuánto duran y qué hacer
Hay una serie de recomendaciones a seguir para evitar afectaciones ante el pronóstico de tormentas eléctricas para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.
El próximo domingo 5 de julio será el duelo de octavos de final entre ambas selecciones en el Estadio Ciudad de México.
El partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026 se jugará a las 18:00 horas, pese al pronóstico de tormentas eléctricas.
Hubo reportes de que el juego se adelanta a las 12:00 horas por dicha condición meteorológica. Sin embargo, quedó confirmado que el duelo sería en el horario preestablecido.
Todo sobre las tormentas eléctricas
Una tormenta eléctrica es una descarga violenta de electricidad atmosférica que se manifiesta en rayos o chispas, relámpagos y truenos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Además, dichos fenómenos suelen ir acompañados de tormentas severas con:
- Lluvias intensas
- Fuertes vientos
- Granizo
- Inundaciones repentinas
- Tornados
¿Cuál es la temporada de tormentas eléctricas?
El Cenapred indica que la temporada de tormentas eléctricas en México ocurre principalmente entre mayo y octubre.
Por ello, existe un promedio nacional de 30 días de tormentas eléctricas al año; en zonas serranas y montañosas pueden alcanzar los 100 días anuales.
Asimismo, las tormentas eléctricas pueden durar hasta dos horas, aunque no hay un promedio oficial sobre una duración mínima, solo de un límite aproximado.
Ante el pronóstico, es posible que una tormenta eléctrica ocurra antes, durante o después del partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026.
Consecuencias
- Afectaciones al ganado
- Cortes de energía eléctrica
- Daños en estructuras
- Incendios
- Lesiones por impacto de rayos, como quemaduras, parálisis, pérdida de memoria o audición
- La muerte (en determinadas circunstancias)
Recomendaciones ante tormentas eléctricas
Antes de la tormenta
- Identifica nubes oscuras e imponentes
- Mantente atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
- Protege a los animales de campo y de compañía
- Resguardate en una vivienda o edificio
Durante la tormenta
- Alejate de postes, antenas, bardas metálicas y paraguas con punta metálica
- Evita cerros, montañas y otros lugares altos
- Evita el contacto con el agua
- No te quedes en espacios abiertos
- No te refugies debajo de árboles
- Si estás en un vehículo, permanece dentro con el motor apagado
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