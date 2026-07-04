Tormentas eléctricas de cara al México vs Inglaterra: qué son, cuánto duran y qué hacer

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Rayo impacta a dos mujeres en Zitácuaro. Foto ilustrativa: Getty Images.

Hay una serie de recomendaciones a seguir para evitar afectaciones ante el pronóstico de tormentas eléctricas para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.

El próximo domingo 5 de julio será el duelo de octavos de final entre ambas selecciones en el Estadio Ciudad de México.

El partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026 se jugará a las 18:00 horas, pese al pronóstico de tormentas eléctricas.

Hubo reportes de que el juego se adelanta a las 12:00 horas por dicha condición meteorológica. Sin embargo, quedó confirmado que el duelo sería en el horario preestablecido.

Todo sobre las tormentas eléctricas

Una tormenta eléctrica es una descarga violenta de electricidad atmosférica que se manifiesta en rayos o chispas, relámpagos y truenos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Además, dichos fenómenos suelen ir acompañados de tormentas severas con:

Lluvias intensas

Fuertes vientos

Granizo

Inundaciones repentinas

Tornados

⛈️ Identificar las características de una tormenta eléctrica ayuda a prevenir riesgos y actuar oportunamente.



La información y la prevención son fundamentales para protegernos.#CulturaDePrevención pic.twitter.com/EfXdd8AlTJ — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) July 4, 2026

¿Cuál es la temporada de tormentas eléctricas?

El Cenapred indica que la temporada de tormentas eléctricas en México ocurre principalmente entre mayo y octubre.

Por ello, existe un promedio nacional de 30 días de tormentas eléctricas al año; en zonas serranas y montañosas pueden alcanzar los 100 días anuales.

Asimismo, las tormentas eléctricas pueden durar hasta dos horas, aunque no hay un promedio oficial sobre una duración mínima, solo de un límite aproximado.

Ante el pronóstico, es posible que una tormenta eléctrica ocurra antes, durante o después del partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026.

Consecuencias

Afectaciones al ganado

Cortes de energía eléctrica

Daños en estructuras

Incendios

Lesiones por impacto de rayos, como quemaduras, parálisis, pérdida de memoria o audición

La muerte (en determinadas circunstancias)

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Antes de la tormenta

Identifica nubes oscuras e imponentes

Mantente atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Protege a los animales de campo y de compañía

Resguardate en una vivienda o edificio

Durante la tormenta

Alejate de postes, antenas, bardas metálicas y paraguas con punta metálica

Evita cerros, montañas y otros lugares altos

Evita el contacto con el agua

No te quedes en espacios abiertos

No te refugies debajo de árboles

Si estás en un vehículo, permanece dentro con el motor apagado

⛈️ Durante una tormenta eléctrica, evita zonas abiertas, refúgiate en lugares seguros y sigue las recomendaciones de emergencia 🚨#PrepárateYActúa #Lluvias2026 pic.twitter.com/MPt7FGaLLX — Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG) (@INDEGgob) July 3, 2026

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