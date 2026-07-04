Lluvias amenazan el México vs Inglaterra, prevé para Uno TV meteorólogo del SMN

GENERANDO AUDIO...

El partido de la Selección Mexicana vs Inglaterra, correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, podría disputarse bajo condiciones de lluvia. En exclusiva para Noticias en Claro, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Ismael Marcelo, informó que se prevén precipitaciones, descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo durante la tarde del próximo domingo 5 de julio en la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias comenzarán después de las 15:00 horas en el Valle de México, mientras que el encuentro entre México e Inglaterra está programado para iniciar a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Pronostican lluvias para el partido México vs Inglaterra

Ismael Marcelo explicó que las condiciones estarán influenciadas por la onda tropical 15, la cual favorecerá las precipitaciones durante el fin de semana.

La onda tropical número 15 será la que generará precipitaciones en el Valle de México a lo largo del fin de semana, especialmente el día domingo, donde esperamos que las lluvias empiecen a registrarse después de las 3 de la tarde aquí en el Valle de México.

El especialista detalló que el periodo con mayor intensidad de lluvia se espera entre las 16:00 y las 18:00 horas, justo antes y durante el inicio del encuentro.

Lluvias podrían incluir descargas eléctricas y granizo

Además de la lluvia, el meteorólogo advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunas zonas de la capital.

Estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo, especialmente en el sur de la Ciudad de México.

A su vez, Ismael precisó que, aunque después de las 18 horas la intensidad disminuiría, las lluvias continuarían de forma generalizada.

Después de las 6 de la tarde esperamos que las lluvias disminuyan de intensidad, pero se mantengan de manera constante y de forma generalizada en la Ciudad de México.

En el gráfico te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para sábado y domingo en la zona del #EstadioCiudadDeMéxico. Si asistes al encuentro 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ toma tus precauciones pic.twitter.com/xlCCWPB07W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 4, 2026

Aficionados deberán tomar precauciones

Ante este pronóstico, los asistentes al México vs Inglaterra deberán considerar la posibilidad de lluvia durante su traslado y permanencia en el estadio.

Del mismo modo, las autoridades correspondientes solicitaron a los asistentes a tomar sus precauciones y a seguir las indicaciones en caso de emergencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.