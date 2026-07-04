Lluvias y ráfagas de viento se intensifican este sábado por ondas tropicales; estados más afectados
Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este sábado 4 de julio continuarán las lluvias, mismas que se intensificarán como parte del avance de las ondas tropicales 14 y 15. Por ello, se prevén precipitaciones en 30 estados, mientras que incrementará la intensidad de las rachas de viento en algunas partes del país.
A su vez, el SMN informó que el ambiente caluroso continuará en el norte y noroeste del país, donde se estiman máximas de 45 °C para este sábado.
¿Dónde lloverá este sábado 4 de julio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Zacatecas
- Nayarit
- Michoacán
- Colima
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Tabasco
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 4 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California y Baja California Sur
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Campeche, Oaxaca, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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