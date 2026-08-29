Alertan por posible ciclón en horas: así pegarán lluvias a 11 estados

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Foto: Cuartoscuro

Un ciclón podría formarse en las próximas 48 horas en el suroeste del país, en la zona del Océano Pacífico, por lo que habrá fuertes lluvias en al menos 11 entidades durante este sábado 29 de agosto.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la existencia de una zona de baja presión por la onda tropical 33, a 690 kilómetros al sur de Punta Maldonado, en Guerrero.

Existe un 40% de probabilidad de formación de un ciclón en 48 horas, toda vez que la probabilidad sube al 90% en los siguientes siete días.

Hasta este sábado, el fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste del país, con una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Tenemos en vigilancia una zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico con 40 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 690 km al sur de Punta Maldonado, #Guerrero. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/iikIoSn5vg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2026

Lluvias para hoy

Además del ciclón, existe un pronóstico de lluvias para este 29 de agosto por la presencia del monzón mexicano en el noroeste de México; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión; una vaguada en altura y el paso de las ondas tropicales 33 y 34 por el sur de México y la península de Yucatán, respectivamente.

Lluvias intensas y muy fuertes para hoy

Jalisco (noroeste)

Nayarit

Sonora (norte, centro y sur)

Sinaloa (norte y sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (suroeste)

Colima (norte, oeste, sur)

Michoacán (norte, oeste sur)

Lluvias fuertes

Baja California Sur (centro y sur)

Nuevo León (centro)

Tamaulipas (suroeste)

San Luis Potosí (norte y centro),

Guanajuato (suroeste y sur)

Querétaro (sur)

Estado de México (oeste, centro y norte),

Ciudad de México (este)

Hidalgo (este)

Puebla (este)

Chiapas (este y sur)

Tabasco (oeste),

Yucatán (este)

Campeche (este y sur)

Quintana Roo (norte, centro y sur)

Chubascos

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas: Baja California

Estas lluvias pueden ir acompañadas con descargas eléctricas y caídas de granizo, indicó la Conagua en un comunicado.

Las autoridades recomiendan estar al tanto de los canales oficiales para recibir cualquier actualización sobre la posible formación de un ciclón y las lluvias de este 29 de agosto.

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