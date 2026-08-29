México tendrá lluvias en todo el país este sábado, mientras onda de calor se mantiene en 7 estados

GENERANDO AUDIO...

Lluvia y calor este sábado. Fotos: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 29 de agosto los 32 estados de México tendrán lluvias. Sin embargo, la intensidad disminuirá debido al desplazamiento de la onda tropical 32, la cual dejará de afectar el país; no así, la onda 33 y el monzón mexicano.

A su vez, siete estados de la República se mantendrán bajo los efectos de la onda de calor, por lo que el termómetro rondará los 45 °C en el norte y noroeste del territorio.

¿Dónde lloverá este sábado 29 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 29 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Sonora, Campeche, Yucatán y Oaxaca

: Sonora, Campeche, Yucatán y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas y Tabasco

: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas y Tabasco Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.