México tendrá lluvias en todo el país este sábado, mientras onda de calor se mantiene en 7 estados
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 29 de agosto los 32 estados de México tendrán lluvias. Sin embargo, la intensidad disminuirá debido al desplazamiento de la onda tropical 32, la cual dejará de afectar el país; no así, la onda 33 y el monzón mexicano.
A su vez, siete estados de la República se mantendrán bajo los efectos de la onda de calor, por lo que el termómetro rondará los 45 °C en el norte y noroeste del territorio.
¿Dónde lloverá este sábado 29 de agosto?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Veracruz
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Chiapas
- Tabasco
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 29 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Sonora, Campeche, Yucatán y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas y Tabasco
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Quintana Roo
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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