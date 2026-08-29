Lluvias, calor extremo y frío: CNPC llama a extremar precauciones este fin de semana

GENERANDO AUDIO...

Lluvias, calor extremo y frío este fin de semana. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener las precauciones durante este fin de semana ante un pronóstico de lluvias, calor extremo y descensos de temperatura en distintas regiones de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante lluvias intensas y calor extremo, autoridades de Protección Civil invitan a la población a reforzar medidas preventivas este fin de semana. ⛈️ https://t.co/T1cwWhjCQl pic.twitter.com/LeVvxcz2hY — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 29, 2026

Lluvias y riesgo de inundaciones

El escenario meteorológico contempla precipitaciones fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

También se prevén chubascos intensos en la región central del país, la vertiente del Golfo de México y la península de Yucatán.

Ante este pronóstico, la CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población realizar acciones preventivas para reducir riesgos relacionados con las precipitaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra realizar mantenimiento preventivo de las bajadas de agua y drenajes dentro de las viviendas. También se solicita colaborar para mantener libres de residuos el sistema de drenaje, cunetas, márgenes de ríos y cañadas, con el objetivo de permitir el flujo del agua.

Durante las lluvias, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y personas.

Para quienes viven en zonas de ladera, la CNPC pidió mantener vigilancia del entorno y prestar atención a posibles señales de deslizamiento, entre ellas:

Inclinación repentina de postes o árboles

Aparición de grietas en el terreno

Arrastre de materiales

La dependencia también exhortó a tener preparada una mochila de emergencia y revisar el plan familiar de Protección Civil. Asimismo, recomendó identificar previamente las rutas de evacuación más seguras y la ubicación de los refugios temporales habilitados por las autoridades locales.

Calor extremo: temperaturas superiores a 45 °C

El pronóstico del SMN también contempla condiciones de calor extremo durante las horas de mayor insolación.

Se esperan temperaturas superiores a 45 °C en:

Baja California

Sonora

En tanto, las siguientes entidades podrían registrar entre 40 y 45 °C:

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Además, se prevén temperaturas de 35 a 40 °C en zonas del litoral del Pacífico, el centro, oriente y sureste del país.

Ante estas condiciones, la recomendación es mantenerse hidratado y permanecer a resguardo del sol durante las horas de mayor insolación.

Frío de hasta 0 °C en zonas serranas

El panorama será diferente durante las madrugadas del domingo y lunes, cuando se pronostica un descenso de temperatura en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En estas regiones se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

La CNPC recomendó abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. También pidió evitar el uso de fogones en el interior de las viviendas.

Protección Civil pide atender alertamientos

La CNPC invitó a la población a mantenerse informada de manera permanente a través de los canales oficiales y atender los alertamientos emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Ante las condiciones previstas para este fin de semana, también pidió acatar las indicaciones de las autoridades locales, particularmente en las zonas donde se presenten lluvias intensas, posibles inundaciones, temperaturas superiores a 45 °C o descensos térmicos en áreas serranas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.