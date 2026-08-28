Ingresa nueva onda tropical este viernes; se espera lluvia en todos los estados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que todos los estados del país tendrán lluvias este viernes 28 de agosto, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones corresponden a la interacción del monzón mexicano junto a la onda tropical 32 y al ingreso de la número 33.
Por otra parte, el termómetro continuará registrando altas temperaturas en el norte y noroeste del país, como parte de la onda de calor. Por ello, se podrían alcanzar máximas por encima de los 45 °C.
¿Dónde lloverá este viernes 28 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Estado de México
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Zacatecas
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 28 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Sonora y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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