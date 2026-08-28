Ingresa nueva onda tropical este viernes; se espera lluvia en todos los estados

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Lluvia en todo el país. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que todos los estados del país tendrán lluvias este viernes 28 de agosto, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones corresponden a la interacción del monzón mexicano junto a la onda tropical 32 y al ingreso de la número 33.

Por otra parte, el termómetro continuará registrando altas temperaturas en el norte y noroeste del país, como parte de la onda de calor. Por ello, se podrían alcanzar máximas por encima de los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 28 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Nayarit

Estado de México

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Zacatecas

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 28 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Sonora y Oaxaca

: Sonora y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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