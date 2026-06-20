Alista paraguas: lluvias fuertes pegarán a CDMX hoy sábado

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CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La CDMX y el Estado de México tendrán un sábado con cielo nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias fuertes por la tarde, este 20 de junio.

El pronóstico también advierte descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que el paraguas y la chamarra ligera serán clave durante el día.

Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex

Durante la mañana se prevé ambiente fresco en la región, además de frío y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas.

Para la tarde, el ambiente será de templado a cálido, pero el cielo seguirá nublado. Se esperan lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en 24 horas, en la Ciudad de México y el Estado de México.

En el Edomex, las lluvias se esperan principalmente en las zonas oeste y suroeste.

Temperaturas para este sábado 20 de junio

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 14 a 16 °C, mientras que la máxima llegará a 23 a 25 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Viento con rachas de hasta 40 km/h

El reporte indica viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Las condiciones de lluvia, actividad eléctrica y posible granizo podrían presentarse durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse atento al clima.

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