Poca lluvia y calor predominante en México: clima para este viernes 27

Calor predominará en México este viernes 27 de febrero. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este viernes 27 de febrero, una línea seca interaccionará con un sistema frontal sobre el noreste mexicano ocasionando vientos de 20 a 30 km/h, rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste, ocasionarán chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el resto del país, un anticiclón centrado sobre el noroeste mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y centro del territorio nacional.

Asimismo, este viernes 27 de febrero, una circulación anticiclónica y el escaso contenido de humedad propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur, Durango, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, iniciando en Michoacán, Morelos y Puebla.

¿Dónde lloverá este viernes 27 de febrero?

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla y la aguanieve podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 27 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca

Vientos:

Viento de 30 a 50 km/h: golfo de Baja California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias con posibles descargas eléctricas.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias con posibles descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

