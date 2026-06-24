Ambiente fresco por la mañana, pero lluvias amenazan partido en la CDMX este miércoles 24

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Además de las lluvias, se prevén descargas eléctricas. FOTO: Cuartoscuro

El partido entre México y Chequia programado para este miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, podría disputarse bajo condiciones de lluvia y tormentas eléctricas, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la capital del país.

Las autoridades mantienen el pronóstico de lluvias fuertes en la Ciudad de México durante gran parte del día. Además de las precipitaciones, se prevén descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían afectar las condiciones en los alrededores del inmueble donde se celebrará el encuentro.

Para el horario del encuentro entre México y Chequia, los reportes meteorológicos indican que entre las 16:00 y las 19:00 horas existe una probabilidad de precipitación de entre 60 y 80%, acompañada de tormentas eléctricas.

A las 19:00 horas, cuando está programado el inicio del partido, la temperatura oscilaría entre los 17 y 19 grados Celsius, con condiciones de tormenta y una probabilidad de lluvia cercana al 60%.

Clima previsto para la Ciudad de México este miércoles

El pronóstico para el Valle de México señala que durante la mañana habrá ambiente fresco a templado, mientras que en zonas altas podrían registrarse condiciones frías y bancos de niebla.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/J8NOkOpuXL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Por la tarde se espera un ambiente cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros tanto en la Ciudad de México como en diversas zonas del Estado de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada para la capital será de entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados.

Vientos y lluvias después del partido

Además de la lluvia, se esperan vientos de componente este de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Para las horas posteriores al encuentro, entre las 20:00 y las 21:00 horas, el pronóstico indica chubascos, temperaturas de entre 16 y 18 grados Celsius y una probabilidad de lluvia del 60%.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del clima durante la jornada ante la persistencia del pronóstico de lluvias fuertes en la capital del país.

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