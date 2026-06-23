Así operan: manchan con mostaza a adultos mayores y aprovechan para robarles; video

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Mancharon a adultos mayores para robarles. Foto: Getty

Un nuevo video que circula en redes sociales encendió las alertas en la Ciudad de México al mostrar un robo cometido mediante un engaño dirigido a una pareja de adultos mayores. La grabación exhibe cómo un hombre aprovecha un momento de distracción para despojarlos de una cartera, mientras aparentemente les ayuda a limpiar una mancha en la ropa.

Las imágenes han llamado la atención porque muestran un método poco común que busca aprovecharse de personas vulnerables en plena vía pública. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre el caso.

El engaño comienza con una mancha en la ropa

De acuerdo con lo que se observa en el video, la pareja camina por calles de la colonia San José Insurgentes cuando, presuntamente, una o más personas les arrojan un líquido parecido a la mostaza sobre la ropa.

Instantes después, ambos se percatan de la mancha y comienzan a limpiarse. En ese momento, un hombre que caminaba delante de ellos se acerca y se ofrece a ayudarlos con una servilleta, ganándose rápidamente la confianza de las víctimas.

Aprovecha la distracción y roba la cartera en segundos

Mientras la pareja se concentra en retirar las manchas de la ropa, el hombre aprovecha un descuido para sacar la cartera que el adulto mayor llevaba en el bolsillo trasero del pantalón.

La acción ocurre con rapidez y discreción, una técnica conocida popularmente como “dedos de seda”, que consiste en sustraer objetos personales sin que la víctima lo note de inmediato.

Una vez que termina de “ayudar”, el sujeto se aleja del lugar con la cartera escondida entre sus pertenencias, sin levantar sospechas entre las personas que se encontraban alrededor.

Video sugiere la participación de más personas

Aunque los videos difundidos no muestran cómo se mancharon los adultos mayores, las imágenes también hacen suponer que el robo no habría sido cometido por una sola persona. Presuntamente, existirían otros involucrados encargados de provocar la mancha y después retirarse en una dirección distinta para evitar llamar la atención.

El caso se hizo viral debido a que una cámara de seguridad de un negocio cercano captó toda la secuencia, lo que permitió reconstruir la forma en la que habría operado el presunto ladrón.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni existe un posicionamiento oficial por parte de las autoridades capitalinas. Mientras tanto, usuarios en redes sociales han difundido el video como una advertencia para que la población, especialmente los adultos mayores, extreme precauciones ante personas desconocidas que se acerquen a ofrecer ayuda en la vía pública.

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