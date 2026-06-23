Aumenta probabilidad de ciclón frente a Jalisco y Colima

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Foto: Cuartoscuro

Una zona de baja presión ubicada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y también en siete días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se mantiene bajo vigilancia debido a que las condiciones en el océano favorecen su evolución. Hasta el momento, no representa un riesgo directo para territorio mexicano, pero las autoridades monitorean su trayectoria y posible fortalecimiento.

👉La zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días.



👉Del mismo modo, se prevé la formación de otra zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima, con… pic.twitter.com/PI6cvW6mJW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la zona de baja presión se ubica a 670 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Zona con potencial ciclónico

Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de una segunda zona de baja presión en la misma región, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima.

Este nuevo sistema presenta una probabilidad de 40% de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que también permanece bajo observación.

¿Qué es un desarrollo ciclónico?

Un desarrollo ciclónico es la evolución de una zona de baja presión que, si las condiciones del océano y la atmósfera son favorables, puede convertirse en un ciclón tropical.

No significa que ya exista un ciclón, sino que tiene posibilidades de formarse.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en los próximos días.

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