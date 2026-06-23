Lluvias en 30 estados y calor de más de 45 grados en dos regiones: así estará el clima este martes
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 23 de junio se estiman lluvias en 30 estados de la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo. Las precipitaciones, que alcanzarán puntuales intensas, se deben a las ondas tropicales 8 y 9, así como a dos circulaciones ciclónicas.
Por otra parte, la onda de calor continuará afectando varios estados del país. En cuarto de ellos, podrían alcanzar temperaturas de 45 °C, mientras que en Baja California y Sonora incluso podrían superar dicha estimación este martes.
¿Dónde lloverá este martes 23 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Hidalgo
- Puebla
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nayarit
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 23 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila
- 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Puebla, Oaxaca y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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