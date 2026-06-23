Lluvias en 30 estados y calor de más de 45 grados en dos regiones: así estará el clima este martes

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Lluvias intensas y altas temperaturas este martes. Fotos: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 23 de junio se estiman lluvias en 30 estados de la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo. Las precipitaciones, que alcanzarán puntuales intensas, se deben a las ondas tropicales 8 y 9, así como a dos circulaciones ciclónicas.

Por otra parte, la onda de calor continuará afectando varios estados del país. En cuarto de ellos, podrían alcanzar temperaturas de 45 °C, mientras que en Baja California y Sonora incluso podrían superar dicha estimación este martes.

¿Dónde lloverá este martes 23 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

Guanajuato

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 23 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Baja California y Sonora

: Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Puebla, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila

: Coahuila Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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