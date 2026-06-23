Lluvias pegarán con fuerza en México hasta el viernes; Protección Civil alerta por inundaciones y deslaves

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Se pronostican lluvias muy fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó este martes por la continuidad de lluvias intensas en al menos 17 estados del país, donde se prevén precipitaciones fuertes durante toda la semana, con riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecida de ríos y arroyos, por lo que pidió a la población mantenerse informada y reforzar medidas preventivas.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, las lluvias más intensas afectarán principalmente entidades del sur, occidente, centro y sureste del país, mientras que algunos estados podrían enfrentar precipitaciones prácticamente durante toda la semana.

Estados con mayor riesgo por lluvias este martes

Para este martes 23 de junio, las precipitaciones más fuertes se esperan en estados donde podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Además, también se prevén lluvias en:

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Miércoles: lluvias seguirán en estas entidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para el miércoles 24 de junio continuarán las precipitaciones, especialmente en el sur y sureste.

Estados con lluvias intensas

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Estados con lluvias muy fuertes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Tabasco

Chiapas

Estados con lluvias fuertes

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Jueves: persisten lluvias en centro, occidente y sureste

Para el jueves 25 de junio, el pronóstico indica lluvias principalmente en occidente, centro y península de Yucatán.

Estados con lluvias muy fuertes

Nayarit

Estados con lluvias fuertes

Chihuahua

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se esperan lluvias en:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Viernes: continúa temporal en varias regiones del país

El panorama no cambia demasiado para el viernes 26 de junio, cuando continuarán lluvias fuertes en buena parte del territorio nacional.

Estados con lluvias muy fuertes

Chihuahua

Estados con lluvias fuertes

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se esperan lluvias en:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Querétaro

Tabasco

Morelos

Protección Civil pide tomar estas precauciones

Ante el riesgo de inundaciones y deslaves, la autoridad pidió a la población seguir medidas básicas de prevención.

Recomendaciones

No cruzar corrientes de agua bajo ninguna circunstancia

Mantener limpias coladeras, calles y canaletas

Revisar el plan familiar de protección civil

Guardar documentos importantes en bolsas impermeables

Preparar una mochila de emergencia

Estar atentos a avisos oficiales de Protección Civil

Seguir instrucciones de autoridades estatales y municipales

Evacuar si autoridades locales lo indican

La dependencia también pidió extremar precauciones en zonas de barrancas, laderas o áreas propensas a deslaves.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Si vives en la Ciudad de México o el Estado de México, también conviene tomar precauciones, ya que el pronóstico prevé lluvias fuertes durante martes y miércoles, además de posibles descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para este martes 23 de junio, se espera ambiente fresco a templado durante la mañana, con presencia de bancos de niebla en zonas altas y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se prevén chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros tanto en la Ciudad de México como en zonas del oeste y suroeste del Estado de México.

Además, el pronóstico indica:

Temperatura máxima en CDMX de 25 a 27 °C

Temperatura mínima de 14 a 16 °C

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Para el miércoles 24 de junio, las condiciones serán similares. Durante la mañana persistirá ambiente fresco, mientras que por la tarde volverán a presentarse lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica en ambas entidades.

El pronóstico para ese día prevé:

Temperatura máxima en CDMX de 24 a 26 °C

Temperatura mínima de 14 a 16 °C

Viento del este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Ante este panorama, autoridades recomiendan evitar zonas con encharcamientos, no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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