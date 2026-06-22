Dos ondas tropicales dejarán lluvias intensas en México durante 4 días; sigue onda de calor en estos estados

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Se esperan lluvias y calor en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

Dos ondas tropicales, dos circulaciones ciclónicas y otros sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas en distintas regiones de México desde este lunes 22 y hasta el jueves 25 de junio, principalmente en estados del sur, sureste, centro y occidente del país, mientras que la onda de calor continuará afectando entidades del norte y noroeste con temperaturas extremas de hasta 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por la Comisión Nacional del Agua, la combinación de las ondas tropicales número 9 y 10, junto con circulaciones ciclónicas en altura, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, mantendrá condiciones para tormentas fuertes durante gran parte de la semana.

Al mismo tiempo, el ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila, estados donde continuará activa la onda de calor.

Si tienes actividades al aire libre, vives en una zona con riesgo de inundación o planeas salir esta semana, conviene revisar cómo viene el pronóstico en tu entidad.

¡Buenos días! ☀️ Te compartimos los sistemas meteorológicos y sus efectos en el país. Se acordó con @conagua_clima. ￼



🌊 Onda tropical núm. 9 — al sur de Guerrero y Oaxaca.



🌊 Onda tropical núm. 10 — sobre el sureste de México, entre Veracruz, Oaxaca y Chiapas.



☔️ #Lluvias… pic.twitter.com/4YxIiWFvEb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 22, 2026

¿Dónde lloverá este lunes 22 de junio?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (centro, este y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Campeche

¿Dónde lloverá el martes 23 de junio?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (este)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (oeste, norte y este)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Michoacán

Puebla

Tabasco

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Morelos

¿Dónde lloverá el miércoles 24 de junio?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (este)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (oeste, norte y este)

Chiapas (noroeste y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

¿Dónde lloverá el jueves 25 de junio?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (este)

Oaxaca (oeste)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Michoacán

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex? Se esperan lluvias, tormentas eléctricas y tardes cálidas hasta mitad de semana

Además del panorama nacional, habitantes del Valle de México deberán mantenerse atentos porque las lluvias continuarán durante los próximos días en Ciudad de México y el Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas, rachas de viento y tardes cálidas.

Lunes 22 de junio

En CDMX se prevén chubascos de 5 a 25 mm .

. En Estado de México habrá lluvias fuertes de 25 a 50 mm , principalmente en el suroeste.

, principalmente en el suroeste. Temperatura en CDMX: 26 a 28 °C .

. Viento del sur y sureste con rachas de hasta 40 km/h.

Martes 23 de junio

Continuarán chubascos en Ciudad de México .

. Se esperan lluvias fuertes en Edomex , principalmente en zonas del oeste y suroeste.

, principalmente en zonas del oeste y suroeste. Temperatura máxima en CDMX: 25 a 27 °C .

. Viento con rachas de hasta 40 km/h.

Miércoles 24 de junio

Se pronostican lluvias fuertes tanto en CDMX como en el Estado de México .

. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas .

. Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C .

. Rachas de viento de hasta 40 km/h.

¿En qué estados continúa la onda de calor?

La onda de calor seguirá afectando principalmente a:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

De acuerdo con @conagua_clima, seguirá la #OlaDeCalor 🥵 en regiones del norte y noreste de México.



🍉 Consume alimentos frescos y ricos en agua

🚗 No dejes a niños o mascotas dentro del auto estacionado, aún con ventanas abiertas

🚴‍♀️ Evita realizar ejercicio intenso en las horas… pic.twitter.com/IPqlTVywMv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 22, 2026

Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes e intensas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico durante la semana.

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