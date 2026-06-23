Este martes seguirá el ambiente cálido, cielo nublado y lluvias en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Este martes 23 de junio de 2026, la CDMX tendrá ambiente templado a cálido con cielo nublado, así como probabilidad de chubascos con lluvias puntuales durante la tarde y la posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes por la mañana la Ciudad de México tendrá ambiente fresco a templado con bancos de nieblas en zonas altas y cielo parcialmente medio nublado por la mañana, así como ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

Asimismo, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (oeste y suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Mientras que, para este miércoles se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en el Valle de México durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro, oeste y suroeste), acompañadas con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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