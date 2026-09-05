Autoridades llaman a extremar precauciones ante lluvias intensas y oleaje elevado por huracán Marie

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Lluvias intensas y oleaje elevado por huracán Marie. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene vigilancia permanente ante el pronóstico de lluvias intensas y los efectos del huracán Marie, categoría 1, en distintas regiones de México.

Lluvias intensas se esperan en varios estados

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fin de semana diversos sistemas atmosféricos favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, mientras que se esperan precipitaciones puntuales intensas en zonas de Sinaloa.

También se prevén lluvias muy fuertes a intensas en zonas de:

Veracruz

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla

Guerrero

Chiapas

La CNPC mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y a los efectos asociados con los sistemas que afectan al territorio nacional.

En el noroeste, el monzón mexicano contribuirá a la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes. En el caso de Sinaloa, el SMN prevé precipitaciones puntuales intensas.

La presencia de diferentes sistemas atmosféricos también favorecerá lluvias en otras regiones del país, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las indicaciones de las autoridades locales.

Huracán Marie: prevén lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur

El huracán Marie, categoría 1, incrementará la probabilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Para las costas de la entidad se contemplan lluvias puntuales intensas de entre 25 y 50 milímetros, así como vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

También se pronostica oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Baja California Sur.

Ante estas condiciones, la CNPC mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema y sus posibles efectos en las zonas que podrían resultar afectadas.

Vigilan zona de baja presión al sur de Baja California

El SMN también anticipa la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California, la cual presenta 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia con 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/OQovhR2gZO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 5, 2026

La evolución de este sistema será monitoreada por las autoridades meteorológicas y de Protección Civil, junto con las condiciones generadas por el huracán Marie y los demás sistemas atmosféricos previstos para este fin de semana.

CNPC pide limpiar drenajes y evitar zonas inundadas

Ante el pronóstico de lluvias, la CNPC llamó a la población a tomar medidas para reducir el riesgo de inundaciones. Entre ellas se encuentra mantener limpias las bajadas de agua y los drenajes dentro de los domicilios.

También pidió colaborar para mantener libres de basura el sistema de drenaje, las cunetas, los márgenes de los ríos y las cañadas, con el objetivo de permitir que el agua siga su curso y evitar que se estanque.

Protección Civil recomendó además no cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y personas.

Para quienes viven en zonas de ladera, la dependencia pidió mantener vigilancia del entorno y prestar atención a posibles indicios de deslizamientos, como inclinación repentina de postes o árboles, aparición de grietas en el suelo o arrastre de materiales.

Recomiendan ubicar refugios y preparar mochila de emergencia

La CNPC exhortó a la población a ubicar los refugios temporales más cercanos y conocer las rutas de evacuación disponibles en su localidad.

También recomendó mantener preparada una mochila de emergencia y guardar los documentos oficiales en bolsas herméticas para protegerlos ante posibles afectaciones por agua.

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