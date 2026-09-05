Huracán Marie mantiene lluvias este sábado; estos estados serán los más afectados

| 04:44 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias continúan en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 5 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de México. Según lo mencionado, el huracán Marie seguirá provocando precipitaciones y oleaje elevado en la península de Baja California. Mientras tanto, el monzón mexicano y la onda tropical 36 ampliarán las lluvias por todo el territorio.

La onda de calor también continúa este sábado, aunque solamente en tres estados: Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. De este modo, el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 5 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Sinaloa
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Morelos
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tabasco
  • Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 5 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado con bruma; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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