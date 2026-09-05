Huracán Marie mantiene lluvias este sábado; estos estados serán los más afectados

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Lluvias continúan en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 5 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de México. Según lo mencionado, el huracán Marie seguirá provocando precipitaciones y oleaje elevado en la península de Baja California. Mientras tanto, el monzón mexicano y la onda tropical 36 ampliarán las lluvias por todo el territorio.

La onda de calor también continúa este sábado, aunque solamente en tres estados: Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. De este modo, el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 5 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Morelos

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Coahuila

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Tabasco

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 5 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado con bruma; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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