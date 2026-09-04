Marie ya es huracán categoría 2; ve trayectoria en vivo y estados afectados

GENERANDO AUDIO...

Marie se localiza a 885 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Marie evolucionó a categoría 2 alcanzando vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (Km/h), con rachas de 195 km/h y se desplaza a una velocidad de 15 km/h en el Pacífico.

Marie en conjunto con el huracán Karina, que se debilitó a categoría 1, mantienen a las autoridades en constante vigilancia para tomar acciones preventivas para la población.

¿Representa un riesgo el huracán Marie para México?

De acuerdo con la Conagua, el huracán Marie se ubica al suroeste de la península de Baja California, a 885 km oeste-suroeste de Cabo San Lucas, por lo que se pronistican lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, oleaje elevado en la entidad y costas del occidente de la República Mexicana.

“La extensa circulación del huracán Marie originará viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Baja California Sur, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima“, detalló a través de un comunicado.

¿Cuál será la trayectoria y evolución del huracán Marie?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el huracán Marie se mantendrá en categoría 2 hasta la tarde-noche de este viernes. Para el sábado 5 de septiembre se degradará a categoría 1 y así permanecerá hasta el domingo 6 de septiembre. El lunes 7 será tormenta tropical hasta el miércoles 9 de septiembre fecha en la que se convertirá en depresión tropical.