Tres huracanes se forman al mismo tiempo en el Pacífico; no ocurría desde 2015

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Marie, Karina y Lowell, los tres huracanes del Pacífico. Foto: AFP

El océano Pacífico registra la presencia simultánea de los huracanes Marie, Karina y Lowell, una coincidencia que no se presentaba desde 2015, cuando los sistemas Kilo, Ignacio y Jimena se encontraban activos al mismo tiempo.

¿Cuáles son los tres huracanes del Pacífico y qué categoría tiene cada uno?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene avisos para los tres sistemas. Con base en los reportes disponibles durante la mañana del viernes 4 de septiembre:

Huracán Marie:

Categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 100 mph (155 km/h) y presión mínima de 972 mb. Su centro estaba a unos 550 millas (885 km) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 9 mph (15 km/h). No hay vigilancias ni avisos costeros activos.

Huracán Karina:

Categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 90 mph (150 km/h) y presión mínima de 973 mb. Se ubicaba a unas 955 millas (1,535 km) al este de Hilo, Hawái, y avanzaba hacia el oeste a 10 mph (17 km/h). El NHC prevé un giro hacia el noroeste durante el fin de semana y un debilitamiento gradual.

Huracán Lowell:

Categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 125 mph (205 km/h) y presión mínima de 947 mb. Su centro se encontraba aproximadamente 600 millas (970 km) al sur de Lihue y 570 millas (920 km) al suroeste de Honolulu, Hawái. Se movía hacia el oeste a 8 mph (13 km/h).

Lowell mantiene la categoría de huracán mayor, mientras que Karina y Marie presentan una intensidad menor en los avisos citados.

¿Dónde están Marie, Karina y Lowell y hacia dónde se dirigen?

Marie se encuentra mar adentro, frente al Pacífico occidental de la península de Baja California. El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste y el pronóstico indica que continuará alejándose de tierra. El NHC señaló que podría fortalecerse un poco durante el viernes, antes de comenzar una tendencia de debilitamiento lento el sábado.

Karina ya se encuentra en el Pacífico central, después de avanzar desde el Pacífico oriental. Su desplazamiento actual es hacia el oeste y se espera que posteriormente cambie hacia el noroeste. El NHC pronostica un debilitamiento gradual durante las siguientes 48 horas, aunque prevé que conserve fuerza de huracán durante al menos el siguiente día.

Lowell está más al oeste y al sur de Hawái. Se desplaza hacia el oeste y el NHC mantiene la indicación de que las personas en las islas hawaianas deben vigilar su evolución. El pronóstico contempla cambios en su intensidad y trayectoria mientras avanza sobre el Pacífico central.

Desde 2015 no se formaban tres huracanes simultáneos en el Pacífico

La última ocasión en que tres huracanes estuvieron activos simultáneamente en el Pacífico ocurrió a finales de agosto y principios de septiembre de 2015, durante una temporada marcada por una fuerte presencia de ciclones en el Pacífico.

Los sistemas fueron:

Kilo

Ignacio

Jimena

Kilo se desarrolló en el Pacífico central y permaneció activo del 22 de agosto al 11 de septiembre; Ignacio estuvo activo del 25 de agosto al 4 de septiembre en el Pacífico oriental; y Jimena se formó el 26 de agosto y permaneció activa hasta el 9 de septiembre.

Los registros del NHC muestran que los tres alcanzaron la categoría de huracán mayor y llegaron a alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

En aquella temporada, Kilo alcanzó su intensidad máxima en el Pacífico central, mientras que Ignacio y Jimena también tuvieron periodos de máxima intensidad asociados con el Pacífico oriental y central.

La coincidencia de 2026 ocurre 11 años después. El 2 de septiembre, Marie pasó de tormenta tropical a huracán, con lo que se sumó a Karina y Lowell, que ya eran huracanes, de acuerdo con los registros del NHC.

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