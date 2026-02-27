¡Calor persiste en CDMX este viernes! Se prevén máximas de 28 grados

GENERANDO AUDIO...

Calor se mantiene en CDMX para este viernes. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este viernes 27 de febrero el clima continuará muy frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima calor y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

El frío no cesa, especialmente en las zonas altas, donde este viernes 27 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de 9 a 11 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En el Estado de México se estiman precipitaciones con descargas eléctricas; en la capital no se prevé lluvia.

Asimismo, para este viernes 27 de febrero se esperan rachas de viento con dirección noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 45 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a protegerse de las enfermedades respiratorias, utilizando ropa para frío, comiendo alimentos ricos en vitaminas A y C, así como no exponiéndose a cambios bruscos de temperatura.

