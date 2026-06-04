CDMX, Jalisco y NL, al acecho de lluvias, tormentas y granizadas en inicio del Mundial 2026

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Mientras México se prepara para recibir la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, gran parte del país enfrenta un temporal de lluvias que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se extenderá del 3 al 12 de junio y dejará precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones.

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

Las tres sedes mexicanas del Mundial, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, llegarían al arranque del torneo con pronóstico de lluvias, de moderadas a fuertes, según la región.

Foto: Cuartoscuro | IA

Para Jaime Albarrán, meteorólogo del SMN, las condiciones responden al ingreso constante de humedad desde el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico, así como a la presencia de ondas tropicales y otros sistemas meteorológicos propios de la temporada.

“Hay bastante generación de nubosidad que podemos apreciar en esta serie de imágenes del satélite, además de la generación de ondas tropicales. La número 4 la tenemos precisamente en el Golfo de Tehuantepec y todo eso se está interviniendo para que el país tenga, justamente, bastante nubosidad con precipitaciones en la mayor parte del territorio”, explicó el meteorólogo, en entrevista con Uno TV.

El especialista detalló que prácticamente todo el territorio nacional registrará lluvias durante estos días, con excepción de algunas zonas de la península de Baja California.

“El resto, el macizo continental, con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en el sureste, en el centro, en el occidente y parte del noreste de la República Mexicana”, señaló.

Las lluvias podrían alcanzar niveles significativos. Albarrán advirtió que en algunas regiones se esperan acumulados superiores a los 150 litros por metro cuadrado, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. “Imagínate, precipitaciones arriba de los 150 litros por metro cuadrado, es muchísima agua”, comentó.

A ello se suman rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. “Serán días en donde la condición atmosférica será muy, pero muy activa”, indicó.

Lluvias intensas, pero dentro de lo esperado

Aunque en redes sociales y entre algunos ciudadanos ha surgido la percepción de que este año las lluvias han sido más abundantes de lo habitual, el meteorólogo considera que las condiciones observadas corresponden a un comportamiento propio de la temporada.

“En temporada de lluvia es eso lo que esperamos. Lluvia. A veces más, a veces menos, pero es lluvia la que tendremos para estos próximos días”, explicó.

Albarrán también dijo que durante los siguientes meses también se espera la formación de más ciclones tropicales en ambos océanos, fenómenos que aportarán humedad y precipitaciones a diversas regiones del país.

“También podemos esperar la generación de ciclones tropicales en buena parte de ambos océanos y que estos también van a dotarnos de nubosidad y también de precipitaciones a lo largo de los próximos meses en toda la República Mexicana”, enfatizó el experto.

Respecto a las versiones que atribuyen las lluvias recientes al cambio climático, el especialista pidió cautela y recordó que los fenómenos meteorológicos deben analizarse dentro de series históricas más amplias.

“Será un año con precipitaciones realmente importantes y abundantes, que podrían llegar a ser normales para un año normal de precipitaciones en la República Mexicana”, apuntó.

Sobre la tormenta tropical Amanda, que se convirtió en el primer ciclón tropical nombrado de la temporada en el océano Pacífico, Albarrán aseguró que México no tendrá mayor problema con ella, ya que está a más de 2 mil 400 kilómetros al sur oeste de la península de Baja California.

“No tenemos problema con este sistema, está muy retirado y no nos va a hacer absolutamente nada. Lo importante es esto, generación de nubosidad en todas esas regiones de los océanos que nos están dotando de nubosidad y de precipitaciones para los próximos días. Eso será lo más importante”, reiteró.

Así llegará el clima al arranque del Mundial

La inauguración de la Copa del Mundo coincidirá con los días más activos del temporal de lluvias. De acuerdo con Albarrán, el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de junio registrará acumulados importantes de precipitación, particularmente en el sur y sureste del país.

“Las precipitaciones para los próximos días del 5 al 11 de junio serán, es decir, el acumulado de precipitaciones en la República Mexicana. Estamos observando que hacia lo que es la costa del estado de Oaxaca, y de hecho al sur del sureste mexicano, recibiremos bastante precipitaciones en estos días, porque se va a generar un ciclón tropical“, comentó Albarrán.

Dicho ciclón tropical estará dando precipitaciones que podrán ser superiores a los 400 litros por metro cuadrado, “una cantidad muy elevada”; además, se espera que las temperaturas sean agradables en la Ciudad de México, que sean de los 23 a los 25° Centígrados.

“Las teníamos hace semana y media, entre los 29 y 31° en la capital, va a bajar porque tenemos bastante nubosidad y menos radiación solar”, afirmó el experto.

Para lo que es la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, se esperan temperaturas agradables de los 26 a 28° Centígrados, con precipitaciones que podrían llegar a ser fuertes. También se pronostica actividad eléctrica.

Mientras que en Monterrey seguirán las temperaturas elevadas de los 32 a los 35° Centígrados, con precipitaciones fuertes y posible caída de granizo. “Para el próximo sábado y domingo habrán menos precipitaciones, pero seguiremos con bastante nubosidad en el noreste de la República Mexicana”, advirtió Albarrán.

En términos generales, el especialista resumió que el torneo comenzará bajo condiciones típicas de la temporada. “Será un inicio muy húmedo”, afirmó.

FIFA ya recibe información meteorológica

Albarrán reveló que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene comunicación con los organizadores del Mundial y que desde hace semanas existen reuniones para compartir información relacionada con las condiciones atmosféricas previstas durante el torneo.

“Hemos tenido reuniones con ellos y les estamos informando de cuál es el proceso que debemos seguir nosotros, los meteorólogos, para dar la información del estado del tiempo en cada uno de los eventos”, comentó.

Según explicó, la coordinación forma parte de los protocolos habituales que se implementan en eventos de gran relevancia realizados en territorio nacional. “Están totalmente informados, pero de sobra”, aseguró.

Albarrán señaló que será un Mundial muy caluroso porque en algunos puntos habrá temperaturas elevadas, que es la energía esencial para que haya generación de nubes de mucho desarrollo en precipitaciones abundantes.

“Estamos en temporada de precipitaciones, ¿qué podemos esperar?, lluvias, no hay más remedio. Entonces, pues estamos informados, estamos advertidos. Así que vayan a divertirse sin mayor problema”, resumió.

La recomendación: mantenerse informados

Ante las lluvias previstas para los próximos días, Albarrán llamó a la población a seguir los reportes oficiales y consultar información actualizada sobre las condiciones meteorológicas.

“La información ahí está y las fuentes de consulta son a través de nuestras redes sociales. Definitivamente, en cualquier medio de comunicación está nuestra información totalmente renovada con poco tiempo”, dijo.

Y recordó que el Servicio Meteorológico Nacional es la fuente oficial en la materia.

“Simple y sencillamente, si quieren saber algo de la atmósfera, que se comuniquen al Servicio Meteorológico Nacional. Esta es la fuente oficial de la meteorología en nuestro país”, concluyó.

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