¿A qué hora se intensificará la lluvia este jueves 4 de junio en CDMX?
Con base en el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX para este 4 de junio de 2026, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h.
¿A qué hora lloverá en CDMX este jueves 4 de junio?
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, con mayor intensidad entre las 18:00 y 03:00 horas del viernes 5 de junio.
- 18:00 horas: inicio de lluvias y tormentas
- 21:00 horas: continúan las precipitaciones con tormentas eléctricas
- 00:00 horas: lluvias persistentes
- 03:00 horas: todavía se esperan precipitaciones en algunas zonas
- 06:00 horas: disminuyen las lluvias y prevalece cielo nublado
Alcaldías con mayor riesgo
Las autoridades señalan que las lluvias más intensas podrían registrarse principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México, entre ellas:
- Tláhuac (de manera aislada)
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Xochimilco
- Milpa Alta
- Coyoacán (principalmente en zonas altas)
- Tláhuac (de manera aislada)
Temperatura y condiciones
- Temperatura máxima: 24°C
- Temperatura mínima: 14°C
- Acumulado de lluvia estimado: 15 a 49 mm
- Calidad del aire: Buena
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