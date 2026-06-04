¿A qué hora se intensificará la lluvia este jueves 4 de junio en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Lluvias, granizo y calor en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con base en el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX para este 4 de junio de 2026, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h.

¿A qué hora lloverá en CDMX este jueves 4 de junio?

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, con mayor intensidad entre las 18:00 y 03:00 horas del viernes 5 de junio.

18:00 horas: inicio de lluvias y tormentas

inicio de lluvias y tormentas 21:00 horas: continúan las precipitaciones con tormentas eléctricas

continúan las precipitaciones con tormentas eléctricas 00:00 horas: lluvias persistentes

lluvias persistentes 03:00 horas: todavía se esperan precipitaciones en algunas zonas

todavía se esperan precipitaciones en algunas zonas 06:00 horas: disminuyen las lluvias y prevalece cielo nublado

Alcaldías con mayor riesgo

Las autoridades señalan que las lluvias más intensas podrían registrarse principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México, entre ellas:

Tláhuac (de manera aislada)

(de manera aislada) Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Coyoacán (principalmente en zonas altas)

(principalmente en zonas altas) Tláhuac (de manera aislada)

Temperatura y condiciones

Temperatura máxima: 24°C

Temperatura mínima: 14°C

Acumulado de lluvia estimado: 15 a 49 mm

Calidad del aire: Buena

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento