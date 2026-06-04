¿A qué hora se intensificará la lluvia este jueves 4 de junio en CDMX?

| 09:56 | Dulce Juárez | Uno TV
Lluvia
Lluvias, granizo y calor en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con base en el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX para este 4 de junio de 2026, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h.

¿A qué hora lloverá en CDMX este jueves 4 de junio?

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, con mayor intensidad entre las 18:00 y 03:00 horas del viernes 5 de junio.

  • 18:00 horas: inicio de lluvias y tormentas
  • 21:00 horas: continúan las precipitaciones con tormentas eléctricas
  • 00:00 horas: lluvias persistentes
  • 03:00 horas: todavía se esperan precipitaciones en algunas zonas
  • 06:00 horas: disminuyen las lluvias y prevalece cielo nublado

Alcaldías con mayor riesgo

Las autoridades señalan que las lluvias más intensas podrían registrarse principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México, entre ellas:

  • Tláhuac (de manera aislada)
  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Tlalpan
  • Xochimilco
  • Milpa Alta
  • Coyoacán (principalmente en zonas altas)
  • Tláhuac (de manera aislada)

Temperatura y condiciones

  • Temperatura máxima: 24°C
  • Temperatura mínima: 14°C
  • Acumulado de lluvia estimado: 15 a 49 mm
  • Calidad del aire: Buena

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Temporal mantendrá las lluvias este jueves en 30 estados, con 12 bajo onda de calor

Clima

Temporal mantendrá las lluvias este jueves en 30 estados, con 12 bajo onda de calor

Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo afectarán CDMX este jueves

Clima

Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo afectarán CDMX este jueves

Tormenta tropical Amanda se forma en el Pacífico y podría convertirse en huracán

Clima

Tormenta tropical Amanda se forma en el Pacífico y podría convertirse en huracán

Este miércoles el temporal de lluvias cubrirá la mayor parte del país, con onda de calor en 13 estados

Clima

Este miércoles el temporal de lluvias cubrirá la mayor parte del país, con onda de calor en 13 estados

Etiquetas: , ,