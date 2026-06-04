Temporal mantendrá las lluvias este jueves en 30 estados, con 12 bajo onda de calor

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Lluvias y onda de calor
Sábado de lluvias y onda de calor en varios estados. Fotos: Cuartoscuro

Este jueves 4 de junio de 2026, diversos fenómenos mantendrán el temporal de lluvias en la mayor parte del país, originando precipitaciones puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán; muy fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Colima; chubascos en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Sonora.

Asimismo, la onda tropical 4 será absorbida por una zona de inestabilidad al sur de las costas de Chiapas, ocasionando lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes Tabasco.

Mientras que también seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, concluyendo en Zacatecas.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Jalisco
    • Michoacán
    • Puebla
    • Veracruz
    • Oaxaca
    • Chiapas
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Chihuahua
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Durango
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Guerrero
    • Colima
    • Tabasco
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Nayarit
    • Tlaxcala
    • Campeche
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Sinaloa
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Sonora

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa y Nayarit (norte).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
  • Viento:
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Chihuahua.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.
    • Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

El clima en el Valle de México

En cuando al Valle de México, este jueves se prevé cielo nublado y ambiente de fresco a templado durante la mañana, con ambiente cálido y cielo nublado por la tarde.

Además, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte, centro y suroeste), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento del noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes prevalecerá un temporal de lluvias de fuertes a puntuales intensas sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Además, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, finalizando en Baja California Sur.

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