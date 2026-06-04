Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo afectarán CDMX este jueves

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Lluvias muy fuertes y granizo afectarán CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este jueves 4 de junio un día con cielo nublado, ambiente de fresco a templado por la mañana y probabilidad de lluvias muy fuertes, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la tarde se espera un ambiente cálido, aunque persistirá la nubosidad en gran parte de ambas entidades. Las condiciones más intensas se prevén en zonas del norte, centro y suroeste del Estado de México, así como en distintos puntos de la capital del país.

Lluvias muy fuertes en CDMX y Edomex con descargas eléctricas

El pronóstico indica lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en 24 horas tanto en la CDMX como en el Edomex. Además de las precipitaciones, se prevén tormentas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de entre 14 y 16 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados. Estas condiciones favorecerán una mañana fresca y una tarde con ambiente más cálido, aunque con presencia de lluvias.

⛈️⚠️El radar detecta ecos de reflectividad asociados a #Chubascos y #Lluvias fuertes sobre zonas de la #CDMX y #EdoMéx.



🤓ver detalles en la secuencia de radar👇 pic.twitter.com/9T2IEXtiED — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Temperaturas y viento para este jueves

Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados, con condiciones similares de nubosidad y lluvias.

También se pronostica viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, tanto en la capital como en territorio mexiquense.

Las condiciones de lluvia, viento y posible granizo se mantendrán durante la jornada, por lo que autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

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