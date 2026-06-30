¿Sol o lluvia? Así estará el clima para el México vs Ecuador en CDMX

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¿Habrá afectaciones para el México vs Ecuador? Foto: AFP

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, durante el Mundial 2026. Si vas al partido o planeas verlo desde las inmediaciones del inmueble, toma precauciones, ya que el pronóstico contempla posibilidad de lluvia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros) durante este martes, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Aunque no se esperan lluvias intensas, sí podrían presentarse precipitaciones de forma intermitente durante la tarde y noche, horario en el que se disputará el encuentro.

¿Cómo estará el clima en las sedes del Mundial en México?

Además de la Ciudad de México, el pronóstico también contempla condiciones variables en las otras dos sedes mexicanas del Mundial:

Ciudad de México: intervalos de chubascos , con rachas de viento de hasta 50 km/h.

intervalos de , con rachas de viento de hasta 50 km/h. Guadalajara (Jalisco): se esperan lluvias fuertes a muy fuertes , con acumulados de 50 a 75 milímetros.

se esperan , con acumulados de 50 a 75 milímetros. Monterrey (Nuevo León): se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros) y viento con componente sur, con rachas de hasta 70 km/h.

¿Habrá afectaciones para el México vs Ecuador?

Hasta el momento, el pronóstico no anticipa condiciones que obliguen a modificar el desarrollo del partido entre México y Ecuador. Sin embargo, la presencia de lluvia podría afectar la movilidad de los asistentes y generar una cancha más rápida durante algunos lapsos del encuentro.

Las autoridades recomiendan a quienes acudirán al Estadio Ciudad de México salir con anticipación, llevar impermeable y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

Con este escenario, la afición mexicana deberá prepararse para una noche con posibilidad de lluvia mientras el Tricolor busca avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

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