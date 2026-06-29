Países Bajos vs Marruecos: partido del Mundial se jugará con temperaturas de 27 grados en Monterrey este 29 de junio
Este lunes 29 de junio se esperan altas temperaturas en la ciudad de Monterrey, sede del encuentro de dieciséisavos de final del Mundial entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos. A los asistentes al estadio, y a la población en general, se le recomienda tomar precauciones al salir a la calle.
Clima en Monterrey este lunes 29 de junio
De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados y mínimas de 24 grados en el Estado de Nuevo León.
También se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.
Respecto a Monterrey, el SMN señala que la máxima será de 34 grados centígrados y la mínima de 19 grados. A las 19:00 horas inicia el partido del Mundial y la temperatura pronosticada es de 27 grados centígrados.
Protección Civil de Nuevo León añadió que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado con 24 grados. Durante la tarde, parcialmente soleado y caluroso con 36 grados, y por la noche, algunas nubes y clima cálido con 27 grados.
Sobre la calidad del aire se espera que sea “aceptable” por la mañana y la tarde, mientras que por la noche será “buena”.
Pronóstico extendido del clima en Monterrey el Área Metropolitana
Lunes 29 de junio
- Máxima: 36 grados
- Mínima: 24 grados
- Probabilidad de lluvia: 10%
- Calidad del aire: aceptable
Martes 30 de junio
- Máxima: 36 grados
- Mínima: 24 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Calidad del aire: aceptable
Miércoles 1 de julio
- Máxima: 37 grados
- Mínima: 24 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Calidad del aire: aceptable
Jueves 2 de julio
- Máxima: 37 grados
- Mínima: 24 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Calidad del aire: buena
Viernes 3 de julio
- Máxima: 35 grados
- Mínima: 23 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Calidad del aire: buena
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