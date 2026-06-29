Países Bajos vs Marruecos: partido del Mundial se jugará con temperaturas de 27 grados en Monterrey este 29 de junio

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Se pronostica calor en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este lunes 29 de junio se esperan altas temperaturas en la ciudad de Monterrey, sede del encuentro de dieciséisavos de final del Mundial entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos. A los asistentes al estadio, y a la población en general, se le recomienda tomar precauciones al salir a la calle.

Clima en Monterrey este lunes 29 de junio

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados y mínimas de 24 grados en el Estado de Nuevo León.

También se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

Respecto a Monterrey, el SMN señala que la máxima será de 34 grados centígrados y la mínima de 19 grados. A las 19:00 horas inicia el partido del Mundial y la temperatura pronosticada es de 27 grados centígrados.

Protección Civil de Nuevo León añadió que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado con 24 grados. Durante la tarde, parcialmente soleado y caluroso con 36 grados, y por la noche, algunas nubes y clima cálido con 27 grados.

Sobre la calidad del aire se espera que sea “aceptable” por la mañana y la tarde, mientras que por la noche será “buena”.

Pronóstico extendido del clima en Monterrey el Área Metropolitana

Lunes 29 de junio

Máxima: 36 grados

Mínima: 24 grados

Probabilidad de lluvia: 10%

Calidad del aire: aceptable

Martes 30 de junio

Máxima: 36 grados

Mínima: 24 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Calidad del aire: aceptable

Miércoles 1 de julio

Máxima: 37 grados

Mínima: 24 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Calidad del aire: aceptable

Jueves 2 de julio

Máxima: 37 grados

Mínima: 24 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Calidad del aire: buena

Viernes 3 de julio

Máxima: 35 grados

Mínima: 23 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Calidad del aire: buena

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