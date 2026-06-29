De ligeras a intensas, lluvias se prevén en 31 estados para este lunes

| 04:09 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias CDMX
No frenan las lluvias este lunes; se prevén en 31 estados. Foto: Cuartoscuro

Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 29 de junio continuarán las lluvias intensas, como parte de los desplazamientos de las ondas tropicales 12 y 13, junto a canales de baja presión y a una circulación anticiclónica. Por ello, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Por otra parte, las altas temperaturas continúan afectando a algunos estados. En tres de ellos, para este lunes se estiman máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 29 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Guerrero
  • Michoacán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Sinaloa
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Colima
  • Estado de México
  • Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Nayarit
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Nuevo León
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 29 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua
  • 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Morelos y Estado de México

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Oaxaca, Chiapas y Tabasco
  • Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo
  • Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guerrero
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Oaxaca

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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