De ligeras a intensas, lluvias se prevén en 31 estados para este lunes
Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 29 de junio continuarán las lluvias intensas, como parte de los desplazamientos de las ondas tropicales 12 y 13, junto a canales de baja presión y a una circulación anticiclónica. Por ello, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas.
Por otra parte, las altas temperaturas continúan afectando a algunos estados. En tres de ellos, para este lunes se estiman máximas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 29 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
- Michoacán
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Sinaloa
- Guanajuato
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nayarit
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Nuevo León
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 29 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua
- 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Morelos y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Oaxaca
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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