Lluvias hoy en CDMX: consulta la hora en que comenzarán las precipitaciones

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Lluvias en CDMX se intensificarán durante la tarde de este lunes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias fuertes durante este lunes 29 de junio. Conoce a qué hora comenzarán las precipitaciones más intensas y cómo estará el clima durante todo el día.

La CDMX tendrá un inicio de semana con condiciones propicias para lluvias fuertes, debido al avance de la onda tropical número 13, informó el SMN.

¡Buenos días! Inicia la semana informado sobre las condiciones del tiempo que habrá hoy en #México. Aquí te las decimos, reproduce el video. 🧐 pic.twitter.com/dC0blQrRXR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Desde las primeras horas de este lunes ya se reportan lluvias intermitentes en distintos puntos de la capital; sin embargo, el organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones incrementarán su intensidad conforme avance la tarde, por lo que llamó a la población a tomar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, reducción de la visibilidad, incremento en niveles de ríos y arroyos, además de estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Buenos días. Se observa persistencia de #lluvias dispersas de intensidad débil en @Alcaldia_Coy, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Se mantienen algunas lloviznas en zonas del centro, poniente, oriente y norte.



Se prevé que estas condiciones persistan… pic.twitter.com/Jn0cpqGlRC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

¿A qué hora va a llover hoy en la CDMX?

El SMN prevé que el periodo de mayor intensidad de las lluvias en la CDMX comience a partir de las 17:00 horas.

Aunque durante la mañana persistirán precipitaciones ligeras e intermitentes, será durante la tarde y parte de la noche cuando aumente la probabilidad de tormentas.

Las lluvias estarán acompañadas por:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de entre 30 y 45 km/h

Encharcamientos en calles y avenidas

Reducción de la visibilidad para automovilistas

Por ello, las autoridades recomiendan salir con paraguas o impermeable y considerar tiempos adicionales en los traslados.

Pronóstico del clima para todo el día en la CDMX

Durante este lunes 29 de junio, el pronóstico para la CDMX será el siguiente:

Mañana: cielo medio nublado con ambiente fresco y presencia de bruma. Se mantienen lluvias aisladas desde las primeras horas

cielo medio nublado con ambiente fresco y presencia de bruma. Se mantienen lluvias aisladas desde las primeras horas Tarde: ambiente cálido con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros , acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo

ambiente cálido con , acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo Noche: continuará el potencial de tormentas y precipitaciones en distintos puntos de la capital

La temperatura prevista será de:

Mínima: entre 11 y 13 °C .

entre . Máxima: entre 23 y 25 °C.

El SMN indicó que las lluvias fuertes podrían ocasionar inundaciones urbanas, deslaves en zonas de riesgo, incremento en corrientes de agua y afectaciones a la circulación vial.

Conagua alerta por lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en el Estado de México

En su pronóstico nacional, la Conagua informó que la CDMX se encuentra entre las entidades con lluvias fuertes, acumulados de 25 a 50 milímetros, mientras que el Estado de México (Edomex) tendrá lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones norte y suroeste.

Además de la capital del país, también se esperan lluvias fuertes en:

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Tamaulipas

Veracruz

Chiapas

Mientras que Guerrero será la entidad con el pronóstico más severo del día, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles inundadas o permanecer bajo árboles y estructuras metálicas durante las tormentas.

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