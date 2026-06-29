Lluvias hoy en CDMX: consulta la hora en que comenzarán las precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias fuertes durante este lunes 29 de junio. Conoce a qué hora comenzarán las precipitaciones más intensas y cómo estará el clima durante todo el día.
La CDMX tendrá un inicio de semana con condiciones propicias para lluvias fuertes, debido al avance de la onda tropical número 13, informó el SMN.
Desde las primeras horas de este lunes ya se reportan lluvias intermitentes en distintos puntos de la capital; sin embargo, el organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones incrementarán su intensidad conforme avance la tarde, por lo que llamó a la población a tomar precauciones.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, reducción de la visibilidad, incremento en niveles de ríos y arroyos, además de estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿A qué hora va a llover hoy en la CDMX?
El SMN prevé que el periodo de mayor intensidad de las lluvias en la CDMX comience a partir de las 17:00 horas.
Aunque durante la mañana persistirán precipitaciones ligeras e intermitentes, será durante la tarde y parte de la noche cuando aumente la probabilidad de tormentas.
Las lluvias estarán acompañadas por:
- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Rachas de viento de entre 30 y 45 km/h
- Encharcamientos en calles y avenidas
- Reducción de la visibilidad para automovilistas
Por ello, las autoridades recomiendan salir con paraguas o impermeable y considerar tiempos adicionales en los traslados.
Pronóstico del clima para todo el día en la CDMX
Durante este lunes 29 de junio, el pronóstico para la CDMX será el siguiente:
- Mañana: cielo medio nublado con ambiente fresco y presencia de bruma. Se mantienen lluvias aisladas desde las primeras horas
- Tarde: ambiente cálido con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo
- Noche: continuará el potencial de tormentas y precipitaciones en distintos puntos de la capital
La temperatura prevista será de:
- Mínima: entre 11 y 13 °C.
- Máxima: entre 23 y 25 °C.
El SMN indicó que las lluvias fuertes podrían ocasionar inundaciones urbanas, deslaves en zonas de riesgo, incremento en corrientes de agua y afectaciones a la circulación vial.
Conagua alerta por lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en el Estado de México
En su pronóstico nacional, la Conagua informó que la CDMX se encuentra entre las entidades con lluvias fuertes, acumulados de 25 a 50 milímetros, mientras que el Estado de México (Edomex) tendrá lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones norte y suroeste.
Además de la capital del país, también se esperan lluvias fuertes en:
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Morelos
- Tamaulipas
- Veracruz
- Chiapas
Mientras que Guerrero será la entidad con el pronóstico más severo del día, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles inundadas o permanecer bajo árboles y estructuras metálicas durante las tormentas.
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