Pronostican lluvias intensas en varios estados durante el cierre de junio y el inicio de julio: alertan por inundaciones y caída de granizo

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Lluvias intensas del 29 de junio al 2 de julio. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante los últimos días de junio y los primeros de julio se mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias intensas en gran parte del país.

Lo anterior se debe a la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el paso de la onda tropical número 13 y, posteriormente, el acercamiento de la onda tropical número 14.

Estos sistemas provocarán chubascos y lluvias intensas en gran parte del territorio nacional, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, occidente y centro del país. Además, una línea seca sobre la frontera norte ocasionará vientos fuertes, mientras persistirá el ambiente caluroso en estados del noroeste y norte.

Lluvias fuertes este lunes 29 de junio

Para este lunes 29 de junio se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:

Este de Guerrero.

También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Guanajuato

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Oaxaca

Asimismo, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Nayarit

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Pronóstico del clima del 30 de junio al 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que durante el periodo comprendido entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio persistirá la probabilidad de lluvias intensas en la mayor parte del país.

Martes 30 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Jalisco (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua (este, sur y suroeste)

Durango (norte, oeste y sur)

Coahuila (oeste)

Colima

Miércoles 1 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Chiapas (centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua (sur y suroeste)

Durango (noroeste y norte)

Sinaloa (noreste y este)

Puebla (sureste)

Guerrero (este)

Oaxaca (oeste, noreste y este)

Tabasco (oeste)

Yucatán (oeste y centro)

Jueves 2 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Chihuahua (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango (noroeste)

Sinaloa (noreste y este)

Guanajuato (oeste, centro, este)

Querétaro (oeste y sur)

Guerrero (este)

Oaxaca (oeste, noreste y este)

Puebla (norte y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Chiapas (centro, oeste)

Tabasco (oeste)

Alertan por inundaciones, deslaves y caída de granizo

El organismo meteorológico señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

También advirtió que estas precipitaciones pueden ocasionar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Encharcamientos.

Inundaciones en zonas bajas.

Deslaves.

Además, las rachas fuertes de viento previstas para diversas regiones podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Sistemas meteorológicos que originarán las lluvias

El SMN explicó que las condiciones estarán asociadas a la combinación de:

Canales de baja presión.

Circulaciones ciclónicas.

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Inestabilidad atmosférica.

El paso de la onda tropical número 13.

El ingreso de la onda tropical número 14 al sureste del país durante los primeros días de julio.

Una línea seca sobre la frontera norte de México.

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