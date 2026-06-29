Pronostican lluvias intensas en varios estados durante el cierre de junio y el inicio de julio: alertan por inundaciones y caída de granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante los últimos días de junio y los primeros de julio se mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias intensas en gran parte del país.
Lo anterior se debe a la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el paso de la onda tropical número 13 y, posteriormente, el acercamiento de la onda tropical número 14.
Estos sistemas provocarán chubascos y lluvias intensas en gran parte del territorio nacional, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, occidente y centro del país. Además, una línea seca sobre la frontera norte ocasionará vientos fuertes, mientras persistirá el ambiente caluroso en estados del noroeste y norte.
Lluvias fuertes este lunes 29 de junio
Para este lunes 29 de junio se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:
- Este de Guerrero.
También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Sinaloa
- Guanajuato
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Oaxaca
Asimismo, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:
- Nayarit
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Pronóstico del clima del 30 de junio al 2 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que durante el periodo comprendido entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio persistirá la probabilidad de lluvias intensas en la mayor parte del país.
Martes 30 de junio
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco (suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua (este, sur y suroeste)
- Durango (norte, oeste y sur)
- Coahuila (oeste)
- Colima
Miércoles 1 de julio
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (sur)
- Chiapas (centro y oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua (sur y suroeste)
- Durango (noroeste y norte)
- Sinaloa (noreste y este)
- Puebla (sureste)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste, noreste y este)
- Tabasco (oeste)
- Yucatán (oeste y centro)
Jueves 2 de julio:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Chihuahua (suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango (noroeste)
- Sinaloa (noreste y este)
- Guanajuato (oeste, centro, este)
- Querétaro (oeste y sur)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste, noreste y este)
- Puebla (norte y sureste)
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas (centro, oeste)
- Tabasco (oeste)
Alertan por inundaciones, deslaves y caída de granizo
El organismo meteorológico señaló que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
También advirtió que estas precipitaciones pueden ocasionar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
- Encharcamientos.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Deslaves.
Además, las rachas fuertes de viento previstas para diversas regiones podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Sistemas meteorológicos que originarán las lluvias
El SMN explicó que las condiciones estarán asociadas a la combinación de:
- Canales de baja presión.
- Circulaciones ciclónicas.
- Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.
- Inestabilidad atmosférica.
- El paso de la onda tropical número 13.
- El ingreso de la onda tropical número 14 al sureste del país durante los primeros días de julio.
- Una línea seca sobre la frontera norte de México.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.