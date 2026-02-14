CDMX tendrá cielo despejado por la mañana pero poco movimiento del aire

GENERANDO AUDIO...

CDMX alcanzará 30°C y un anticiclón limitará la dispersión de contaminantes

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este día cielo despejado por la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco a templado. En zonas altas del Edomex se prevé ambiente frío y posibles bancos de niebla, de acuerdo con el pronóstico oficial. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

La influencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre el territorio nacional provocará que se limiten las condiciones para dispersar contaminantes en el Valle de México, lo que podría afectar la calidad del aire.

Clima en CDMX y Edomex: temperaturas y efecto del anticiclón

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 28 y 30 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío al amanecer.

El viento será del sur y suroeste, de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 40 km/h.

El sistema anticiclónico generará condiciones atmosféricas estables, es decir, poco movimiento del aire en niveles altos, lo que puede dificultar que los contaminantes se dispersen con facilidad en el Valle de México.

Ante este panorama, no se esperan lluvias durante el día en la CDMX ni en el Edomex, por lo que se mantendrán condiciones mayormente secas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes sobre la calidad del aire y tomar precauciones, especialmente en caso de realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de contaminantes.

