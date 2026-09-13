Tarde calurosa, pero con chubascos: así estará el clima hoy en la CDMX

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Lluvias e inundaciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que, este domingo 13 de septiembre, las lluvias continuarán en la Ciudad de México, aunque con una ligera disminución en la intensidad.

Por otra parte, la temperatura no cambiará en la CDMX, pues se prevén máximas de 27 °C hacia la tarde de este domingo.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 13 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en el Estado de México, mientras que en la capital se prevén chubascos. Además, podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, este 13 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas

Utiliza el cinturón de seguridad

Aumenta la distancia entre behículos

Maneja despacio y con intermitentes

No cruces por lugares inundados

Si la lluvia es muy intensa, oríllate y espera a que disminuya

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/U3RsUk40dZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 13, 2026

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